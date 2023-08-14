بيولاب يكتشف أنماط جينية نادرة في الأردن لمرضى مصابين بفيروس الكبد الوبائي "ج" وينشر نتائجها في مجلة عالمية مرموقة

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نشر فريق البحث العلمي في مختبر بيولاب الطبي بإشراف الدكتور عيسى أبو دية، بحثاً علمياً محكّماً عن مرض التهاب الكبد الوبائي "ج" في الأردن، في مجلة مرموقة ذات معامل تأثير عالي تُعرف بـ International Journal of Infectious Diseases (IJID).وتعاون مختبر بيولاب الطبي مع مجموعة من الأطباء الأردنيين من اختصاص الكبد والجهاز الهضمي في القطاعين العام والخاص، وفريق بحثي من جامعة جرانادا الإسبانية، لإجراء البحث العلمي، حيث تضمن على نتائج غير مسبوقة على مستوى الأردن من أهمها؛ اكتشاف أنماط جينية نادرة للفيروس في الأردن وتحديد نسب التغيرات الجينية المسؤولة عن مقاومة هذه الفيروسات للجيل الجديد من العلاجات المتوفرة والمعروفة ب DAA.وأشار د.عيسى أبودية - أخصائي علم المناعة والأحياء الدقيقة ورئيس الفريق البحثي- بأن هذا البحث ساعد كثيراً في زيادة فهمنا لواقع مرض التهاب الكبد الوبائي في الأردن من حيث طرق انتقاله والأنماط الجينية السائدة للفيروسات وقدرتها على مقاومة العلاجات الحديثة.بدوره أشاد د.عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي بهذا الإنجاز العلمي المهم والذي يقربنا خطوات كبيرة من خطة مؤسسة الصحة العالمية WHO للقضاء على فيروس الكبد الوبائي "ج" نهائياً بحلول عام ٢٠٣٠.وأضاف د. عبد النور أن هذا العمل المميز يؤكد على قدرة المختبرات الأردنية ذات الانتشار الجغرافي الواسع والحاصلة على الاعتماديات الدولية والمؤمنة بأهمية البحث العلمي كبيولاب على الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام لتحقيق الأهداف الصحية المحلية والدولية المرسومة.ويعتبر مختبر بيولاب الطبي، من المختبرات الطبية الرائدة في الأردن، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، من خلال فروعه الـ25 المنتشرة في مناطق هامة ومختلفة من المملكة، بالإضافة إلى تميزه من خلال حصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .