 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بي سي آي تطلق جهاز Redmi 13 المنتظر في الأردن

Redmi13
هاتف Redmi

تعلن شركة بي سي آي، الموزع الرسمي لمنتجات شاومي الذكية في الأردن، بفخر عن إطلاق جهاز Redmi 13 المتطور.


يتميز هذا الهاتف الذكي بكاميرا رئيسية مذهلة بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، مما يجعله مثاليًا لالتقاط صور مفصلة ورائعة.

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يحتوي الجهاز على شاشة FHD+ بحجم 6.79 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة.


يعمل جهاز Redmi 13 بمعالج MediaTek Helio G91-Ultra المتقدم ويوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يضمن أداءً استثنائيًا لتعدد المهام والألعاب.

 

يحتوي الجهاز أيضًا على بطارية بسعة 5030 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط، مما يوفر طاقة طويلة الأمد وشحنات سريعة.


تم تصميم Redmi 13 بعناية لدمج الأناقة والمتانة، حيث يتميز بخلفية زجاجية أنيقة ومقاومة للغبار بمعيار IP53، مما يجعله أنيقًا وقويًا.


يدعم الجهاز تخزين قابل للتوسيع يصل إلى 1 تيرابايت، مما يضمن مساحة كافية لجميع الصور والفيديوهات والتطبيقات. يعمل بنظام Xiaomi HyperOS، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة.


جهاز Redmi 13 متوفر الآن في الأردن عبر شركة بي سي آي في جميع متاجر Mi وعلى المتجر الإلكتروني الرسمي www.bcimobilestore.com، يأتي جهاز Redmi 13 بنسختين:


8GB + 128GB بسعر 120 دينار أردني
8GB + 256GB بسعر 130 دينار أردني

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