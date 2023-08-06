الأحد 06 آب 2023
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تحت شعار " فائدتك ثابته 3 سنوات “

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فائدتك ثابته 3 سنوات
البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته للقروض السكنية بميزات حصرية 
عمان – الأردن: أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته الجديدة والمتميزة للقروض السكنية تحت شعار " فائدتك ثابته 3 سنوات “والتي تعد من أقوى العروض لمنتج القرض السكني في السوق المصرفي بميزات حصرية لا منافس لها، اضافة اعلان
حيث تتميز الحملة بمنح العميل قرض سكني بفائدة منافسة ابتداءً من 7.50%، مع تثبيت الفائدة لمدة 3 سنوات بالإضافة الى فترة سماح 6 أشهر، مع منح العميل مكافأة نقدية تصل لغاية 1500 دينار، هذا بالإضافة إلى إعفاء العميل من رسوم الرهن والتخمين وإمكانية تحمل البنك لرسوك التسجيل بحد أعلى مبلغ 1000 مع الإعفاء من عمولة المنح والعديد من المزايا الأخرى التي تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.  
وبهذه المناسبة صرح أحمد العسكري/ المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي: “ان إطلاق حملة منتج القرض السكني الجديدة تأتي انطلاقاً من حرص البنك الدائم على دعم الحركة الاقتصادية لمختلف القطاعات وبما يدعم القطاع العقاري بشكل خاص وللتخفيف عن المواطنين الراغبين بتملك منزل احلامهم في ظل الارتفاعات المتتالية على الفوائد خلال الفترة الماضية.
واضاف العسكري، إن المزايا التي يقدمها منتج القرض السكني الجديد هي مزايا فريدة وحصرية للبنك العقاري المصري العربي والتي تهدف لاستقطاب شرائح جديدة للانتفاع والتمتع بتلك المزايا والتي تساهم بشكل كبير في تمكين الراغبين بتملك منزل احلامهم وبأقل التكاليف. 
ونوه العسكري في حديثة حول الحملة، إلى أن المغتربين والراغبين بتملك منزل احلامهم في بلدهم لم نغفل عنهم، حيث تم شمولهم بالحملة والاستفادة من ميزاتها كاملة سواء من حيث سعر الفائدة او الميزات المصاحبة لها ، مع ميزه حصرية للمغترب وهي تقديم تذكرة سفر ( ذهاب وعوده من مكان اقامته بحد أقصى 750 دينار بالإضافة الى منحه مكافأة نقدية تصل لغاية 750 دينار) . 
ويشار الى أن “القرض السكني من البنك العقاري المصري العربي من أكثر العروض جاذبيةً ومنافسةً في السوق المصرفي الأردني ويحقق تطلعات العملاء في امتلاك منزل أحلامهم، ذلك ضمن سعي بنك العقاري الدائم والمتواصل لإرضاء عملائه القائمين والمحتملين من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة لهم بمهنية وكفاءة عالية، وبما يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم”.
"انتهى"
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