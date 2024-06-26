 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترقية زهير إزمقنا لمنصب المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد في شركة أمنية

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زهير إزمقنا
أعلنت شركة أمنية عن ترقية السيد زهير إزمقنا إلى منصب المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد، حيث سيتبع مباشرة لرئيس الدائرة المالية في الشركة. اضافة اعلان
وتأتي هذه الترقية تقديراً للمساهمة المتميزة والقيادة الفعّالة التي قدمها السيد إزمقنا خلال فترة عمله في الشركة.
ويمتلك إزمقنا أكثر من 26 عاما من الخبرة في إدارة القطاعات الحكومية والخاصة، ومعروف بمهاراته القيادية الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية. كما يتمتع بشخصية قيادية ومستوى عال من القدرة على التعامل مع مختلف الأطراف في إدارة المشتريات وتخصيص الموارد، بالإضافة لمهارة عالية في إدارة سلاسل التوريد وضمان ديمومتها..
وتمثل ترقية السيد إزمقنا خطوة ضمن سلسلة الخطوات التي قامت بها الشركة مؤخراً على هيكلها التنظيمي بهدف تعزيز قدراتها وتطوير أعمالها المستقبلية، حيث تحرص شركة أمنية في قراراتها الإدارية المتعلقة بالتعيينات والترقيات الوظيفية، على اختيار الكفاءات التي بإمكانها العمل بروح الفريق، والتي تتمتع بالمهارات العملية والقيادية اللازمة لتحقيق استراتيجية الشركة.
كانت شركة أمنية أجرت قبيل نهاية العام الماضي سلسلة من التغييرات في هيكلها التنظيمي شملت ترقيات العديد من كبار الموظفين فيها، نظراً لخبراتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة في مجالاتهم، في خطوة تأمل الشركة من خلالها أن يكون لهم دور محوري، في ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الاتصالات الأردني.

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