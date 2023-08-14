الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

تشارك MG GT المتمردّة في سباق ريد بُل كار بارك درِفت للسنة الثانية على التوالي الأردن 2023

CPD Approved Image
MG GT
عمان _ الأردن [التاريخ ، 14 آب 2023]: عامان من التناغم المتواصل. تفخر إم جي موتور بالدخول في الشراكة للسنة الثانية على التوالي مع ريد بُل لعام آخر من تخطي الحدود وخلق ذكريات لا تُنسى لعشاق السيارات في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال الوكيل الرسمي  لــــــــــ MG، الشركة المعاصرة لتزويد المعدات. إذ واصلت العلامة التجارية تحالفها مع ريد بُل لتحقيق المزيد من لحظات الإثارة عبر سيارة MG GT الملقبة بالمتمردة والمعدلة بالكامل.  شهدت بطولة هذا العام قيام بطل الراليات والدريفت الأشهر في المنطقة عبده فغالي وبكل سهولة بعرض الإمكانات الكاملة لسيارة MG GT من خلال جولته الاستعراضية وبمهاراته المعروفة، وأظهر للجمهور القوة والاستقرار والأداء الجبار الذي تمكنت MG GT المتمردة من تقديمه. شارك في بطولة "ريد بُل كار بارك" لهذا العام أكثر من عشرين سائقاً أردنياً ماهراً وضعوا مهاراتهم في مواجهات مسارات مليئة بالتحديات. وقد جذبت الفعالية جمهوراً متحمساً تتزايد أعداده سنة بعد سنة، إلى جانب ممثلين من وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال م. محمد عمر شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة المعاصرة لتزويد المعدات "نحن فخورين بهذه الشراكة  الإستراتيجية مع ريد بُل، والتي تتوافق مع رؤية MG منذ تأسيسها والهادفه لتلبية شغف محبي السيارات المتميزة وعشّاق رياضة السيارات. وقد قاد ذلك إلى حصول MG على العديد من الجوائز في رياضة السيارات على مستوى العالم على مر السنين ،. نسعى مع ارتقاء مكانة MG في الأردن  وازدياد الإقبال والطلب على ملكيتها لجعلها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في السوق الأردني". من المتوقع أن يلقى طراز MG GT الجديد ترحيباً واسعاً في الأردن، لا سيما بين الشباب المتحمسين للسيارات الذين يرون أنه انعكاس لاستقلاليتهم وشغفهم بالمغامرة. من جهته، قال السيد "توم لي" المدير التنفيذي لعمليات إم جي موتور في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا :"نحن سعداء  بشراكتنا و الجهود المستثمرة مع الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، والتي نجحت في ترسيخ مكانة MG Motor   في الأردن. التزام الوكيل الرسمي   في الأردن بعلامة MG التجارية قوي ونحن فخورون بالتشكيلة التي نقدمها. نتطلع إلى تقديم المزيد من المنتجات الجديدة لتلبية طلبات عملائنا في الأردن والتي ستساعد بشكل أكبر في تعزيز مكانتنا في السوق". بعد المنافسة الشرسة بين نخبة سائقي الدرفت في الأردن الذين أشعلوا ساحة رالي الأردن في البحر الميت، فاز “مؤيد مروان يوسف” في هذه الجولة من ريد بُل كار بارك درفت، وبذلك تأهل لتمثيل المملكة في النهائيات العالمية اللتي ستقام في العاصمة القطرية أوائل كانون الأول المقبل.اضافة اعلان
بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة العلوم و التكنولوجيا 12 آب 2023

OPPO X TM PRL Image

شراكة بين OPPO و"تركواز ماونتن" لعرض الفنون والحرف اليدوية المحلية 09 آب 2023

بنك القاهر عمان يفتتح فرعه الجديد في عنجره

بنك القاهر عمان يفتتح فرعه الجديد في عنجرة 08 آب 2023

The Abdali (1)

العبدلي يستضيف الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي 2023 – أول فيلم 08 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-13 at 8.38.19 AM

بيولاب يكتشف أنماط جينية نادرة في الأردن لمرضى مصابين بفيروس الكبد الوبائي "ج" وينشر نتائجها في مجلة عالمية مرموقة

منذ4 ساعة
Whirlpool1-1 (1)

"سرايا العقبة ووتربارك" تحصل على جائزة "ترافلير شويس" من "تريب أدفايزر" للعام 2023

منذ4 ساعة
Carrefour Logo_page-0001

"ماجد الفطيم للتجزئة" تُطلق برنامج التنمية المهنية للخريجين بهدف تمكين الجيل القادم من قيادات كارفور

منذ4 ساعة
IMG-20230727-WA0022

100 Jordan.. توفر خدمات عقارية صديقة للبيئة

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.51.18 AM

" إيليا نقل" و"نوبلز" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تعليم طلاب جامعيين

13 آب 2023
بنك AJIB يستكمل استحواذه على مصرف بنك ستاندرد تشارترد في الأردن

بنك AJIB يستكمل استحواذه على مصرف بنك ستاندرد تشارترد في الأردن

13 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ17 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 