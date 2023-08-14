تشارك MG GT المتمردّة في سباق ريد بُل كار بارك درِفت للسنة الثانية على التوالي الأردن 2023

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عمان _ الأردن [التاريخ ، 14 آب 2023]: عامان من التناغم المتواصل. تفخر إم جي موتور بالدخول في الشراكة للسنة الثانية على التوالي مع ريد بُل لعام آخر من تخطي الحدود وخلق ذكريات لا تُنسى لعشاق السيارات في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال الوكيل الرسمي لــــــــــ MG، الشركة المعاصرة لتزويد المعدات. إذ واصلت العلامة التجارية تحالفها مع ريد بُل لتحقيق المزيد من لحظات الإثارة عبر سيارة MG GT الملقبة بالمتمردة والمعدلة بالكامل. شهدت بطولة هذا العام قيام بطل الراليات والدريفت الأشهر في المنطقة عبده فغالي وبكل سهولة بعرض الإمكانات الكاملة لسيارة MG GT من خلال جولته الاستعراضية وبمهاراته المعروفة، وأظهر للجمهور القوة والاستقرار والأداء الجبار الذي تمكنت MG GT المتمردة من تقديمه. شارك في بطولة "ريد بُل كار بارك" لهذا العام أكثر من عشرين سائقاً أردنياً ماهراً وضعوا مهاراتهم في مواجهات مسارات مليئة بالتحديات. وقد جذبت الفعالية جمهوراً متحمساً تتزايد أعداده سنة بعد سنة، إلى جانب ممثلين من وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال م. محمد عمر شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة المعاصرة لتزويد المعدات "نحن فخورين بهذه الشراكة الإستراتيجية مع ريد بُل، والتي تتوافق مع رؤية MG منذ تأسيسها والهادفه لتلبية شغف محبي السيارات المتميزة وعشّاق رياضة السيارات. وقد قاد ذلك إلى حصول MG على العديد من الجوائز في رياضة السيارات على مستوى العالم على مر السنين ،. نسعى مع ارتقاء مكانة MG في الأردن وازدياد الإقبال والطلب على ملكيتها لجعلها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في السوق الأردني". من المتوقع أن يلقى طراز MG GT الجديد ترحيباً واسعاً في الأردن، لا سيما بين الشباب المتحمسين للسيارات الذين يرون أنه انعكاس لاستقلاليتهم وشغفهم بالمغامرة. من جهته، قال السيد "توم لي" المدير التنفيذي لعمليات إم جي موتور في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا :"نحن سعداء بشراكتنا و الجهود المستثمرة مع الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، والتي نجحت في ترسيخ مكانة MG Motor في الأردن. التزام الوكيل الرسمي في الأردن بعلامة MG التجارية قوي ونحن فخورون بالتشكيلة التي نقدمها. نتطلع إلى تقديم المزيد من المنتجات الجديدة لتلبية طلبات عملائنا في الأردن والتي ستساعد بشكل أكبر في تعزيز مكانتنا في السوق". بعد المنافسة الشرسة بين نخبة سائقي الدرفت في الأردن الذين أشعلوا ساحة رالي الأردن في البحر الميت، فاز “مؤيد مروان يوسف” في هذه الجولة من ريد بُل كار بارك درفت، وبذلك تأهل لتمثيل المملكة في النهائيات العالمية اللتي ستقام في العاصمة القطرية أوائل كانون الأول المقبل.