الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعاون بين سلطة إقليم البترا وشركة 100Jordan

مشاريع 100
مشاريع 100

تتعاون اليوم شركة 100Jordan على تنفيذ مشروع مهم بالتعاون مع شركات راعية ومعلنة، حيث تهدف إلى تقديم برامج تنمية للمجتمعات المحلية، وتحديث وتطوير المواقع السياحية والحركة السياحية الأردنية.

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وتدعو الشركة جميع الشركات والمؤسسات التي تهتم بالمساهمة في هذا المشروع الوطني لتطوير المواقع السياحية وخدمة المجتمع المحلي في "البترا"، درة السياحة الأردنية.


وبدأت شركة 100Jordan التعاون مع سلطة إقليم البترا، حيث اجتمع معالي الرئيس فارس بريزات ومفوض السياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود، وفريق سلطة إقليم البترا السياحي التنموي.


ونظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سابقًا اجتماعًا برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين الدكتور إسماعيل أبو عامود، لمناقشة آليات تطوير وتحسين الخدمات السياحية في الموقع الأثري. ومن بين النقاط التي تمت مناقشتها، إعادة تصميم الأكشاك التي تقدم الخدمات داخل الموقع الأثري بجودة عالية تليق بالبترا.

 

وأكد أبو عامود أهمية دور الجمعيات في الحفاظ على الموقع الأثري وتطوير الخدمات السياحية المقدمة فيه، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد منتجات تتناسب مع خصوصية وطبيعة الموقع الأثري.


من جانبه، عرض الدكتور نضال ملو العين من شركة 100Jordan تصميمات مقترحة لأكشاك وواجهات للمحلات تناسب خصوصية البترا وتستخدم الطاقة البديلة لتنفيذ الأعمال بسهولة.


فيما رحب المشاركين من الجمعيات بالخطط المقترحة للاستمرار في تنظيم المحمية الأثرية وتوحيد واجهات المحلات، مما يسهم في الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي.

 

هذا وتشهد البترا نقلة نوعية في التنظيم بعد إزالة المخالفات، وتعمل سلطة إقليم البترا جاهدة على تنظيم الموقع الأثري بشكل أفضل، وتعتبر هذه الشراكة بين الشركة والسلطة خطوة مهمة نحو التطوير والتحديث الاقتصادي.


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