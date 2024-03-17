الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعاون بين مجموعة "كابيتال بنك" و"تاليس للتقنيات المتقدمة"

كابيتال بنك
كابيتال بنك
 قامت مجموعة "كابيتال بنك"؛ المؤسسة الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الأردن، باتخاذ خطوة مهمة نحو التحول الرقمي من خلال استخدام الإصدار الفوري السحابي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وتهدف مجموعة "كابيتال بنك"، بالتعاون مع "تاليس"؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، إلى تعزيز تجربة إصدار بطاقات الدفع لعملائها، مع زيادة الاعتماد على الحلول السحابية الآمنة والفعالة.
وبرز حل الإصدار الفوري القائم على السحابة من "تاليس" باعتباره الخيار الأمثل، حيث يلبي جميع المتطلبات الأساسية لمجموعة كابيتال بنك. ومن خلال الشراكة مع "تاليس"، يضمن البنك النشر السريع للإصدار الفوري إلى جانب المعدات المتواجدة في الفروع، وإقامة بنية تحتية متوفرة على نطاق واسع، وسهولة دمج النظام وتطويره بالشركات التابعة الأخرى للمجموعة.
وقامت "تاليس"، بسرعة، بنشر الإصدار الفوري السحابي، المدعوم بشهادة معيار أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) المعترف بها في القطاع لتأمين المعاملات وبيانات حاملي البطاقات في جميع فروع "كابيتال بنك" في الأردن. وبالتالي، يمكن للعملاء استلام بطاقات الدفع الخاصة بهم على الفور من أي فرع، ثم استخدامها على الفور في المتاجر وعبر الإنترنت. وبالإضافة إلى الإصدار داخل الفرع، فإن حل "تاليس" يمكن مجموعة "كابيتال بنك" من تطوير شبكة أكشاك الخدمة الذاتية الآمنة والمرنة. وتتصل هذه الأكشاك بحل الإصدار الفوري لشركة "تاليس"، لمزيد من الراحة وسهولة الوصول لعملائها.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عز الدين أبو سلامة، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة: "يعد الإصدار السحابي الفوري من تاليس حلاً مثالياً لكل من مجموعة كابيتال بنك وعملائنا. ويتيح لنا الاستخدام والتكامل والتوسع بسرعة وكفاءة، ما يوفر لعملائنا سرعة إصدار البطاقة الجديدة والبدء في استخدامها لحظة مغادرتهم الفرع".
أما ناصر غروس، نائب الرئيس الأول للخدمات المصرفية وخدمات الدفع في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في "تاليس"، فقد سلط الضوء على طابع الريادة الذي تتمتع به مجموعة "كابيتال بنك" في الشرق الأوسط لنشر الإصدار الفوري للسحابة، قائلاً "إن الحل الذي نقدمه يتوافق تماماً مع استراتيجية مجموعة كابيتال بنك لطرح عرض متميز ويركز على العملاء في الأردن. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز خدمتها للإصدار الفوري وتقديم الفوائد الناتجة عن النهج القائم على السحابة".
ويمثل اعتماد مجموعة "كابيتال بنك" لهذا الإصدار الفوري السحابي إنجازاً مهماً في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وتظهر هذه الشراكة التزام المجموعة بالابتكار والتبسيط والحلول المالية الشاملة، ما يضمن حصول العملاء على خدمات بطاقات الدفع المتطورة والآمنة.

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