الخميس 16 أيار 2024
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تعاون مشترك بين إنجاز وبنك الأردن لرفع الوعي المالي وبناء المهارات لطلبة المدارس والجامعات

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تعاون مشترك بين إنجاز وبنك الأردن لرفع الوعي المالي وبناء المهارات لطلبة المدارس والجامعات


وقّعت مؤسّسة إنجاز وبنك الأردن اتفاقيّة تعاون لتنفيذ مجموعة من البرامج الموجّهة للطلبة في المدارس والجامعات، بهدف زيادة الوعي المالي لديهم وبناء مهاراتهم الحياتية ومساعدتهم في تحديد مساراتهم المهنية المستقبلية، ووقّع الاتفاقية عن بنك الأردن المدير العام صالح رجب حماد، وعن مؤسّسة إنجاز الرئيسة التنفيذية ديمة البيبي.

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في تعليقه على توقيع الاتفاقية صرح مدير عام بنك الأردن، صالح حماد :اننا نحرص في بنك الأردن دائماً على دعم المبادرات التي تلبي احتياجات وطموحات شبابنا من خلال تنفيذ برامج تثقيفية موجهة لطلاب المدارس والجامعات تسهم في تمكين رفع مستوى الوعي المالي لديهم، مما سيسهم بدوره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم وللمجتمع بأسره.


 وأشاد حماد بأهمية هذه الإتفاقية التي تجسد إيمان البنك الراسخ بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل الأردن والتزامه بدعم الاستدامة على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية.


من جانبها أكدت ديمة البيبي على أهمية استمرار الشّراكة الفاعلة مع بنك الأردن من خلال دعمه لفعاليات وبرامج المؤسّسة في المدارس والجامعات، مشيرةً إلى أهميّة التعاون بين القطاع الخاص ومؤسّسة إنجاز خدمةً لقطاع التعليم، وتحقيقاً لقيم خدمة المجتمع المحلي، ودعماً لرسالة المؤسسة المتمثلة في تحفيز وإعداد الشّباب ليصبحوا أعضاءَ فاعلين في مجتمعهم ويساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تطوير منظومة التّعليم وريادة الأعمال.


وأضافت أن التعاون مع بنك الأردن، وهو أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسّسة إنجاز، يحقق أهدافنا المشتركة من خلال تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات، ويساهم في نشر الوعي المالي لدى فئات المجتمع، ويعزز ثقافة العمل التطوعي.


ويشمل التعاون تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز ورفع الوعي المالي لدى طلبة الجامعات، والذي سيتم تنفيذه في الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة الشرق الأوسط، حيث يتعرف الطلبة على أهم المفاهيم والمهارات المالية كالتخطيط المالي السليم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية الحكيمة، وتعزيز مفهوم الاستهلاك الرشيد، وتعريفهم بأهم المنتجات والخدمات المالية والرقمية، وأنواع الحسابات والبطاقات والحلول المصرفية المختلفة وكيفية التعامل معها ودور البنك المركزي في حماية المستهلك المالي.


ويتضمن البرنامج التدريبي شرحًا عن دور التكنولوجيا الماليّة في إعادة تشكيل عمل البنوك والفرص الوظيفية التي يوفرها هذا المجال، بالإضافة إلى مفهوم الأمن السيبراني وطرق التعامل مع مخاطره.


كما يتضمن التعاون دعم حملة إنجاز لتبني المدارس، والتي من خلالها سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج لطلبة المدراس منها: برنامج أنا ومحيطي، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج مشروعي الريادي، وبرنامج المناظرة، وذلك بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل.

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