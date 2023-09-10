الأحد 10 أيلول 2023
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تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة لبناء مهارات الطلبة

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تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة لبناء مهارات الطلبة

ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية، وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من برامج  "إنجاز" في مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة للبنات والتي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.اضافة اعلان
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج هي: برنامج أنا ومحيطي، برنامج تحدّي الأعمال، برنامج إدارة المشاريع، برنامج التوعية المهنية، برنامج مشروعي الريادي بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل ومواكبة التطورات التي يحتاجها الشباب والتعرف على ريادة الأعمال، وتهيئتهم ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنحم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، اضافة إلى تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدرسة.
وتأتي هذه الشراكة مع الشركة العالمية للتأمينات العامة، وهي شركة تأمين واعادة تأمين دولية مقرها في برمودا ولديها مكاتب في عمان ولندن ودبي ومالطا وكوالالمبور وبرمودا وكازابلانكا واوسلو وهي أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "إنجاز"، لالتقاء أهدافها مع أهداف مؤسسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة العالمية للتأمينات العامة.
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