تعرّف على فكرة منتجات شركة 100Jordan .

وهنا بدأت بالتفكير عن برنامج و فعاليات حقيقية على أرض الواقع يمكن تنفيذها و يمكن إنجازها و تحقق الهدف التنموي و الخدمي و تحقق جزء من الرؤى الملكية و الاهتمام الملكي .
حيث سيكون المشروع يخدم العاملين في القطاع السياحي و يزيد من مدة زيارة السائح و إقامته و خدماته إضافة للسياحة الداخلية و متنفس لابناء المنطقة و المناطق القريبة منها .
هنا اطلقت مشروع #TOURISM_ZONE #تورزم_زون وهو يحقق كل تلك الأهداف و انه سيحقق بإذن الله حركة اقتصادية و تنموية وذلك بمأسسة العمل و الغاية بأن تكون بالتشاركية مع المتخصصين بالمجال .
حيث يمنح المشروع و الذي يجب أن يدار من أبناء المجتمع المحلي و ذلك من خلال جمعيات أو مبادرات أو متطوعين .
︎ توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامةK توفير خدمات الطعام ، وتوفير موقع للمنتجات محلية الصنع، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة للعاملين بالمرافق و المحلات .
فضلا عن توفير عمل غير مباشرة على سبيل المثال بأن يقوم أبناء المجتمع المحلي بتنظيم عملهم بوجود دليل سياحي محلي و مثلا ان يقدم أبناء المجتمع منتجاتهم من مطرازات و فلكلورات وأشغال يدوية و حرفية أو منتجات غذائية و كذلك اقامة فعاليات موسمية سواء باعياد و مناسبات أو موسم الزيتون أو التين أو العنب بمهرجان تسوق و بيع مباشرة.
برأيي سيحقق المشروع حركة اقتصادية جيدة للمواقع و تطوير الوضع الحالي إضافة إلى انه سيصبح نقطة مغرية للمستثمرين بأن يبدأو بمشاريع أكبر و أوسع بالمنطقة التي يخدمها المشروع .
● يوفير المشروع الخدمات :
︎ تطوير البنية التحتية و توفير الخدمات في المواقع المختلفة.
︎ المباني الجاهزة و القابلة للنقل للإستفادة منها بشكل متنوع.
︎ المباني الجاهزة في المواقع الأثرية و التي لا يمكن بناء مباني ثابتة و اسمنتية فيها .
︎المباني صديقة البيئة و المباني الذكية.
● التشغيل و توفير فرص العمل :
︎ تنمية المجتمع المحلي و توفير فرص عمل لابناء المنطقة سواء بالتوظيف أو بالعمل الحر و الخاص .
︎توفير فرص العمل المباشرة و الغير مباشرة
︎ادارة و تشغيل الموقع و الخدمات من أبناء المجتمع المحلي ممثلة بجمعيات أو مؤسسات متنوعة.
● فوائد إستراتيجية:
︎ بتوفير الخدمات سيعمل على إستقطاب السياحة الوافدة و الداخلية
︎ بتوفير الخدمات سيكون متنفس لابناء المنطقة نفسها و المناطق المجاورة .
︎ رفع سوية السياحة و مستوى الأداء للخدمات السياحية.
● حلول مميزة :
︎.توفير المطاعم و الاستراحات و المرافق العامة و الخدمات المتنوعة .
︎ توفير محلات تجارية متعددة الاستعمال
︎ شقق و شاليهات
︎ توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.
︎عيادات طبية و مراكز خدمة و استعلام
︎ مباني صديقية للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .
︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء .
︎ استقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح فرصة استثمارية مشجعة.
#نضال_ملوالعين