السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تعرّف على فكرة منتجات شركة 100Jordan .

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فكرة المنتجات من شركة 100Jordan ... كانت فكرة هذه المنتجات قد جاءت بعد التفكير بالحلول و دارسة المواقع السياحية و الحركة السياحية و الاقتصادية و برامج التنمية و التطوير و التحديث و كذلك برامج التمكين الاقتصادي .اضافة اعلان

وهنا بدأت بالتفكير عن برنامج و فعاليات حقيقية على أرض الواقع يمكن تنفيذها و يمكن إنجازها و تحقق الهدف التنموي و الخدمي و تحقق جزء من الرؤى الملكية و الاهتمام الملكي . 

حيث سيكون المشروع يخدم العاملين في القطاع السياحي و يزيد من مدة زيارة السائح و إقامته و خدماته إضافة للسياحة الداخلية و متنفس لابناء المنطقة و المناطق القريبة منها .

هنا اطلقت مشروع #TOURISM_ZONE  #تورزم_زون  وهو يحقق كل تلك الأهداف و انه سيحقق بإذن الله حركة اقتصادية و تنموية وذلك بمأسسة العمل و الغاية بأن تكون بالتشاركية مع المتخصصين بالمجال .

حيث يمنح المشروع و الذي يجب أن يدار من أبناء المجتمع المحلي و ذلك من خلال جمعيات أو مبادرات أو متطوعين .

︎ توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامةK توفير خدمات الطعام ، وتوفير موقع للمنتجات محلية الصنع، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة للعاملين بالمرافق و المحلات .    
 
فضلا عن توفير عمل غير مباشرة على سبيل المثال بأن يقوم أبناء المجتمع المحلي بتنظيم عملهم بوجود دليل سياحي محلي و مثلا ان يقدم أبناء المجتمع منتجاتهم من مطرازات و فلكلورات وأشغال يدوية و حرفية أو منتجات غذائية و كذلك اقامة فعاليات موسمية سواء باعياد و مناسبات أو موسم الزيتون أو التين أو العنب بمهرجان تسوق و بيع مباشرة.

برأيي سيحقق المشروع حركة اقتصادية جيدة للمواقع و تطوير الوضع الحالي إضافة إلى انه سيصبح نقطة مغرية للمستثمرين بأن يبدأو بمشاريع أكبر و أوسع بالمنطقة التي يخدمها المشروع .
● يوفير المشروع الخدمات :
︎ تطوير البنية التحتية و توفير الخدمات في المواقع المختلفة.
︎ المباني الجاهزة و القابلة للنقل للإستفادة منها بشكل متنوع.
︎ المباني الجاهزة في المواقع الأثرية و التي لا يمكن بناء مباني ثابتة و اسمنتية فيها .
︎المباني صديقة البيئة و المباني الذكية.
● التشغيل و توفير فرص العمل :
︎ تنمية المجتمع المحلي و توفير فرص عمل لابناء المنطقة سواء بالتوظيف أو بالعمل الحر و الخاص .
︎توفير فرص العمل المباشرة و الغير مباشرة
︎ادارة و تشغيل الموقع و الخدمات من أبناء المجتمع المحلي ممثلة بجمعيات أو مؤسسات متنوعة.
● فوائد إستراتيجية:
︎ بتوفير الخدمات سيعمل على  إستقطاب السياحة الوافدة و الداخلية
︎ بتوفير الخدمات سيكون متنفس لابناء المنطقة نفسها و المناطق المجاورة .
︎ رفع سوية السياحة و مستوى الأداء للخدمات السياحية.
● حلول مميزة :
︎.توفير المطاعم و الاستراحات و المرافق العامة و الخدمات المتنوعة .
︎ توفير محلات تجارية متعددة الاستعمال
︎ شقق و شاليهات
︎ توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.  
︎عيادات طبية و مراكز خدمة و استعلام
︎ مباني صديقية للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .
︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء .
︎ استقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح فرصة استثمارية مشجعة. 
#نضال_ملوالعين


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