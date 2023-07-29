تعرّف على فكرة منتجات شركة 100Jordan .

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فكرة المنتجات من شركة 100Jordan ... كانت فكرة هذه المنتجات قد جاءت بعد التفكير بالحلول و دارسة المواقع السياحية و الحركة السياحية و الاقتصادية و برامج التنمية و التطوير و التحديث و كذلك برامج التمكين الاقتصادي .وهنا بدأت بالتفكير عن برنامج و فعاليات حقيقية على أرض الواقع يمكن تنفيذها و يمكن إنجازها و تحقق الهدف التنموي و الخدمي و تحقق جزء من الرؤى الملكية و الاهتمام الملكي .حيث سيكون المشروع يخدم العاملين في القطاع السياحي و يزيد من مدة زيارة السائح و إقامته و خدماته إضافة للسياحة الداخلية و متنفس لابناء المنطقة و المناطق القريبة منها .هنا اطلقت مشروع #TOURISM_ZONE #تورزم_زون وهو يحقق كل تلك الأهداف و انه سيحقق بإذن الله حركة اقتصادية و تنموية وذلك بمأسسة العمل و الغاية بأن تكون بالتشاركية مع المتخصصين بالمجال .حيث يمنح المشروع و الذي يجب أن يدار من أبناء المجتمع المحلي و ذلك من خلال جمعيات أو مبادرات أو متطوعين .︎ توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامةK توفير خدمات الطعام ، وتوفير موقع للمنتجات محلية الصنع، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة للعاملين بالمرافق و المحلات .فضلا عن توفير عمل غير مباشرة على سبيل المثال بأن يقوم أبناء المجتمع المحلي بتنظيم عملهم بوجود دليل سياحي محلي و مثلا ان يقدم أبناء المجتمع منتجاتهم من مطرازات و فلكلورات وأشغال يدوية و حرفية أو منتجات غذائية و كذلك اقامة فعاليات موسمية سواء باعياد و مناسبات أو موسم الزيتون أو التين أو العنب بمهرجان تسوق و بيع مباشرة.برأيي سيحقق المشروع حركة اقتصادية جيدة للمواقع و تطوير الوضع الحالي إضافة إلى انه سيصبح نقطة مغرية للمستثمرين بأن يبدأو بمشاريع أكبر و أوسع بالمنطقة التي يخدمها المشروع .● يوفير المشروع الخدمات :︎ تطوير البنية التحتية و توفير الخدمات في المواقع المختلفة.︎ المباني الجاهزة و القابلة للنقل للإستفادة منها بشكل متنوع.︎ المباني الجاهزة في المواقع الأثرية و التي لا يمكن بناء مباني ثابتة و اسمنتية فيها .︎المباني صديقة البيئة و المباني الذكية.● التشغيل و توفير فرص العمل :︎ تنمية المجتمع المحلي و توفير فرص عمل لابناء المنطقة سواء بالتوظيف أو بالعمل الحر و الخاص .︎توفير فرص العمل المباشرة و الغير مباشرة︎ادارة و تشغيل الموقع و الخدمات من أبناء المجتمع المحلي ممثلة بجمعيات أو مؤسسات متنوعة.● فوائد إستراتيجية:︎ بتوفير الخدمات سيعمل على إستقطاب السياحة الوافدة و الداخلية︎ بتوفير الخدمات سيكون متنفس لابناء المنطقة نفسها و المناطق المجاورة .︎ رفع سوية السياحة و مستوى الأداء للخدمات السياحية.● حلول مميزة :︎.توفير المطاعم و الاستراحات و المرافق العامة و الخدمات المتنوعة .︎ توفير محلات تجارية متعددة الاستعمال︎ شقق و شاليهات︎ توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.︎عيادات طبية و مراكز خدمة و استعلام︎ مباني صديقية للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء .︎ استقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح فرصة استثمارية مشجعة.#نضال_ملوالعين