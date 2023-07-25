تنوي التحول للاستثمار في البيتكوين؟ إليك بعض النصائح المهمة

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بدأت العملات الرقمية تفرض نفسها بقوة على عالم الاستثمار والاقتصاد منذ صعودها وظهورها في عام 2009 عندما ظهرت العملة الرقمية الأشهر، البيتكوين. ومع ظهورها بدأت الكثير من الدراسات والمناقشات على مدى جودة الاستثمار في العملة الرقمية. ومنذ ذلك الوقت جذبت البيتكوين أنظار المستثمرين، ودائما ما يهتمون بمعرفة سعر البيتكوين بالدولار، وإذا صعد سعره أم هبط.

إذا كنت تفكر في تحويل استثماراتك وإضافة البيتكوين إلى محفظة استثماراتك أو الاستثمار بأغلب أموالك في العملات الرقمية، فيجب القيام بدراسة مبدئية جيدة قبل ذلك القرار. تلك المقالة ستقدم بعض النصائح المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار قبل البدء في الاستثمار في البيتكوين.

1. القيام ببحث شامل وقوي:

قبل البدء في أخذ أي قرارات استثمارية، يعد البحث والدراسة من أهم الأشياء التي يجب القيام بها من أجل ضمان أخذ قرارات مستنيرة وصحيحة. قبل البدء في الاستثمار في عالم البيتكوين، يجب أن تأخذ الوقت الكافي من أجل تعليم نفسك على تلك الأصول الرقمية وكيف يتم إدارتها.

يجب أيضاً أن تقوم بدراسة بعد الأساسيات فيما يتعلق بالبلوكشين، والفرق بين البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وما الذي يؤثر في سعر العملات الرقمية. احرص أيضاً على دراسة اتجاهات السوق، وأخباره، وكيفية إدارته قبل اتخاذ أي قرار. يمكنك أيضاً دراسة أنواع التحليل الفنية والرئيسية في التداول من أجل مساعدتك في أثناء عملية التداول على أخذ القرارات المناسبة قبل القيام بالمعاملات.

2. قم بتبني نهج طويل المدى

قبل الاستثمار في سوق البيتكوين والعملات المشفرة، يجب أن تفهم أن سعر البيتكوين شديد التقلب على المدى القصير، وإذا اعتمدت على تحقيق الربح عن طريق الاستثمار قصير المدى، فذلك سيكون محبطاً قليلاً وبه مخاطر عديدة. مستثمرو البيتكوين يهتمون دائماً بتبني نهج استثماري على المدى الطويل.

بناء نهج طويل المدى سيساعدك على تخطي تقلبات السوق بسهولة، حيث إن الإحصائيات توضح أن البيتكوين سعرها يرتفع مع مرور الوقت حتى إذا حدثت تقلبات على المدى القصير. وهو ما جعل الكثير يربحون الكثير من الأموال عند استثمارهم في البيتكوين من ظهورها في عام 2009.

3. تنويع محفظتك

حتى إذا كنت تنوي الاستثمار في العملات الرقمية، فمن الضروري أن تقوم بتنويع محفظتك الاستثمارية من أجل ضمان عدم خسارة رأس المال بالكامل. تعد تنويع المحفظة من أهم النقاط التي يسعى إليها المستثمرون في الأصول المالية، ويركزوا على الاستثمار في أكثر من نوع من الأصول.

مستثمرين العملات الرقمية يحرصون على الاستثمار أيضاً في الأسهم والسلع أو حتى النفط والذهب. تنويع محفظتك ووضع بعض رأس المال في أصول أكثر استقراراً في السوق يحقق لك الكثير من الاستقرار الاستثماري، ويحميك في حالة فقدان أحد الأصول لقيمته فجأة.

4. استثمر في عملات رقمية مختلفة

بالتأكيد تعد البيتكوين هي من أشهر العملات الرقمية الموجودة في السوق، وهي أنجح عملية رقمية منذ ظهورها في عام 2009، وحققت أعلى ارتفاع في القيمة. ولكن الخبراء دائماً ينصحون المستثمرين بالاهتمام بالعملات الرقمية الأخرى بجانب البيتكوين، وإضافتها إلى محفظتهم.

هناك العديد من العملات الرقمية الأخرى التي ظهرت في السوق، وبعضها بالفعل حققت نجاحات كبيرة، وارتفعت قيمتها بشكل كبير. من أشهر تلك العملات الرقمية هي الأثريوم، والليتكوين، والداش والكاردانو. العديد من تلك العملات تعمل بنفس طريقة البيتكوين، وتعتمد على البلوكشين أيضاً.

5. اختيار وسيط تداول مناسب

من أهم النقاط التي يجب أخذها في الحسبان هو الوسيط أو المنصة التي تنوي تداول العملات الرقمية عليها. هناك العديد من المنصات الموجودة الآن، أحرص دائماً على مراجعة تقييمات المنصة وشروطها وأحكامها قبل إيداع أموالك بها. أيضاً هناك بعض المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ مما يسهل الكثير من عمليات التداول على المستثمرين.

من النقاط المهمة هي التأكد من أن تلك المنصة يمكنك التداول منها من دولة إقامتك، والتراخيص التي تحملها تلك المنصة ومعايير الأمان الموجودة بها. من المهم أيضاً التحقق إذا كانت تلك المنصة لها تطبيق هاتف يمكن التداول عليه أم لا، لأن ذلك سيسهل عليك التَداوُلُ، ويصبح بإمكانك التداول من أي مكان في أي وقت.