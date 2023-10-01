توقيع اتفاقية تأسيس لومينوس لايف + في العراق بالشراكة مع مجموعة الحنظل الدولية

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وقّعت لومينوس لايف + القابضة يوم السبت الموافق 30 أيلول 2030ممثلة بمؤسسها والرئيس التنفيذي السيد إبراهيم الصفدي اتفاقية مع مجموعة الحنظل الدولية ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي السيد نور الحنظل، لتأسيس لومينوس لايف + العراق وبحضور معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة تحت عنوان "رؤية مشتركة لحياة أفضل ومستقبل موثوق" في إطار جهود متواصلة أطلقتها لومينوس لايف + لتوسيع نطاق رسالتها الهادفة إلى تمكين الشباب في العالم العربي علميًا ومهنيًا.وأشارت كلمات المتحدثين في الحفل الذي أقيم في مقر لومينوس لايف + في عمان، الأردن إلى أن هذه الشراكة تجسّد التزامًا قويًا بتمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم الفرص التعليمية والمهنية لهم بمفهوم مبتكر، حيث تقدّر إمكانيات المواهب الشابة في المنطقة بأكثر من 185 مليون موهبة متاحة بحلول عام 2030، وهذا يمثل إمكانات هائلة يمكن استثمارها لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد.السيد إبراهيم الصفدي، المؤسس والرئيس التنفيذي للومينوس لايف +، أشاد بأهمية هذه الشراكة وأكد أن لومينوس لايف + تلتزم بتقديم دعم شامل للشباب في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، مع التركيز على تحسين الرفاهية الجسدية والعقلية. وأضاف: " تشتمل استراتيجية النمو وتوسعة النطاق للومينوس لايف + على تقديم خدمات متكاملة للشباب، بما في ذلك التعليم عالي الجودة وبرامج تمويل ميسّرة وفرص عمل لائقة ومستدامة. يهدف هذا العمل إلى تمكين الملايين من الشباب حول العالم للبدء في رحلات تعلّم مدى الحياة وتحقيق أهدافهم."من جانبه، أكد السيد نور الحنظل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحنظل الدولية إلى أن انطلاقة هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بفرص التعليم والتدريب للشباب في كافة محافظات العراق. وأضاف قائلًا: "ستمكننا هذه الشراكة من تحقيق رؤيتنا في تمكين الشباب العراقي ضمن رحلة تعلّم تستمر مدى الحياة، حيث سنلتزم من خلال لومينوس لايف + العراق بتوفير الدعم والمساندة لتأمين أكثر من 50,000 فرصة عمل لائقة للشباب العراقي بحلول عام 2030."تجدر الإشارة إلى أن لومينوس لايف + القابضة تملك خبرة محلية وإقليمية طويلة في مجال التعليم والتدريب وأن مجموعة الحنظل الدولية تعتبر من أهم مؤسسات القطاع الخاص في العراق وتنشط في أكثر من قطاع حيوي سيضاف إليها بموجب هذه الشراكة نشاط يتوقع أن يكون له أثرًا عظيمًا على مستقبل آلاف الشباب في العراق وخارجه.