 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز الاستدامة في الأردن

توقيع الاتفاقية
جانب من التوقيع

لتعزيز الرؤية نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة والنقل، وتحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إربد معالي السيد سمير المبيضين  ، شهدت مدينة اربد حدثًا بارزًا في مجال الطاقة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١/٥/٢٠٢٤. حيث تمّ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة نور الشمال للمشاريع التجارية والخدمات، المملوكة لشركة كهرباء اربد، والشركة الأردنية الأمريكية لصناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء.اضافة اعلان

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إنشاء شركة مختصة في مجال شحن المركبات الكهربائية تحت اسم نور الشمال لشحن المركبات "شاحن"، وقد تم تصميم المشروع لتقديم خدمات شحن عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف دعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة، ومن المقرر افتتاح أول محطة للشحن بخدمات متكاملة قريبًا في مدينة إربد، وقد تم تصميم المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والجودة، لضمان توفير خدمات شحن آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين.

وفي كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إربد، معالي السيد سمير المبيضين، أشار إلى أهمية دعم الاقتصاد المحلي من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، مشددًا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات الوطنية في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة. كما أكد على التزام شركة كهرباء إربد بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع الأردني، من خلال تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة نور الشمال للمشاريع التجارية والخدمات المهندس بشار التميمي: " أن شركة نور الشمال ومن خلال مجموعة المشاريع التي تعمل على تشييدها تطمح في المساهمة في عجلة النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك من خلال رفع كفاءة الشباب وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل نوعية والحد من التضخم. حيث تعتبر المشاريع التي تعمل الشركة على دراسة تشييدها من المشاريع الريادية في مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة (الخضراء) والتكنولوجيا والبنية التحتية الذكية ملتزمة بمعايير الاستدامة والمناخ والبيئة، وذلك تزامنا مع التحول الذي يشهده العالم في مختلف المجالات المرتبطة بالنقل وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. "


ومن جهته أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الامريكية لصناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء: السيد عماد النداف: "أن شاحن ليس مجرد مشروع للخدمات، بل هو جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة والتنمية البيئية في المجتمع. ومع توسع نطاق خدماتنا لتغطية مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، نطمح في أن نسهم في تعزيز اعتماد المجتمع على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة."

ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة نور الشمال للمشاريع التجارية والخدمات المهندس علاء القرعاوي: "أنه مع التحول المتزايد نحو المركبات الكهربائية في الأردن، فإن الشركة تسعى لتطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة تشمل إنشاء عدد من محطات الشحن الرئيسية والمستقلة بخدمات متكاملة، وتركيب عدد من الشواحن في محطات الوقود والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تصميم نموذج متلائم للشواحن على الأعمدة في مواقع متعددة. وبين أنه سيتم استخدام تقنية الشحن السريع إضافة الى اطلاق تطبيق الكتروني لتقديم خدمات متعددة للمستخدمين من حيث مواقع محطات الشحن ونوعها بما يتلائم مع المركبة وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها. وأكد أنه يتم حاليا استكمال الدراسات اللازمة لتصنيع الشواحن محلياً لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة الى اجراء التطوير المستمر لهذه التكنولوجيا محليا مع تطور المركبات الكهربائية حول العالم.

وبهذا، تؤكد الشركتان عزمهما المشترك على دعم جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والخضراء، وذلك من خلال توفير حلول تقنية مبتكرة وخدمات عالية الجودة.

كلنا شركاء في تعزيز الاستدامة نحو مستقبلٍ أخضر في قطاع النقل والطاقة

نور الشمال... نضيء المستقبل

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