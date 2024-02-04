الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة البترا أول جامعة اردنية تحصل على الاعتماد البريطاني لذكاء الأعمال

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جامعة البترا
حصل قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا على الاعتماد من معهد التحليل البريطاني: "Institute of Analytics: IOA"، ليكون بذلك أول قسم، في جميع الجامعات الأردنية، يحصل على هذا الاعتماد.اضافة اعلان
وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسرة الجامعة وطاقمها الأكاديمي والإداري بشكل عام، وقسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية والمالية بشكل خاص، على جهودهم المبذولة، واحترافيتهم العالية في تحقيق معايير الاعتماد بعد جهد دؤوب استمر لعدة أشهر في التواصل مع هيئة الاعتماد IOA  ومقارنة الخطة الدراسية لبرنامج جامعة البترا مع ما يماثله في الجامعات البريطانية وفق المعايير الدولية، مؤكدًا استمرار الجامعة في العمل للحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاية تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية، وتعزيز كفاية مخرجاتها التعليمية.
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