جامعة البترا تتصدر في ريادة البحث العلمي وعدد براءات الاختراع في تصنيف "سيماغو SCImago" العالمي للجامعات

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حققت جامعة البترا قفزة نوعية بتقدمها من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الخامسة ضمن تصنيف "سيماغو" للجامعات العالمية في مؤشر الابتكار، ووضع التصنيف العالمي جامعة البترا ضمن المجموعة الأولى في تصنيف الجامعات الأردنية، مظهرًا تقدمها في مجالات الابتكار والاختراع وتأثير تلك الاختراعات في المجتمع.وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: "إن إدراج جامعة البترا ضمن المجموعة الأولى "Q1" على مستوى الأردن يثبت الجودة العالية لإنتاج الجامعة العلمي"، مشيرًا إلى أن المعايير التي يستند إليها التصنيف تعد معايير موثوقة وتتصف بالعدالة والنزاهة، وهو ما يتيح لإدارة الجامعة معرفة موقعها الفعلي بين الجامعات من الناحية العلمية.وقال نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي: "يعد "سيماغو" أحد التصنيفات الأكاديمية المعتمدة على مستوى العالم، ويعتبر تصنيفًا عادلًا وموثوقًا لأنه يعتمد على النتائج الحقيقية المنشورة ولا يتطلب من أي جامعة تزويده بأي نوع من البيانات، وإنما يتم الحصول على البيانات المنشورة من محركات البحث العالمية دون الحاجة إلى أي تدخل من أي جهة خارجية، ودون تقديم طلبات اشتراك، وهو ما يضمن حيادية التصنيف وموضوعيته ودقته".وأضاف الريماوي: "إن تميز جامعة البترا في تصنيف "سيماغو" هو نتيجة طبيعية للالتزام المستمر بالتميز الأكاديمي والبحثي، والقدرة على الابتكار والتجديد، والحرص على تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع. هذه العوامل مجتمعة تجعل من جامعة البترا وجهة مثالية للطلاب والباحثين الذين يسعون إلى التفوق والريادة في مختلف المجالات".وأشار مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الدكتور أحمد القاسم إلى أن الفئة التي تميزت فيها جامعة البترا تندرج تحت عدة معايير من بينها براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة، وعدد براءات الاختراع التي تقدمت بها الجامعة، بالإضافة إلى معيار التأثير التكنولوجي لاختراعات الجامعة في داخل الأوساط العلمية أو التأثير المجتمعي.وأضاف القاسم: " إن تميز جامعة البترا في تصنيف "سيماغو" في مؤشر الابتكار يعكس تفوقها في مجال البحث العلمي، الذي جاء نتيجة لاهتمام الجامعة بشكل كبير بدعم الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية، والتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية وشركات الإنتاج المحلية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في حرمها الجامعي".وقال عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب: "نشرت جامعة البترا اثنتي عشرة براءة اختراع عالمية منذ عام 2018 ولغاية 2023 وهذا العدد يعتبر أكبر عدد من البراءات من بين الجامعات الخاصة في الأردن، علما بأن الجامعة دخلت التصنيف في عام 2022، وترتفع حاليا بشكل ملحوظ مقارنة مع جميع الجامعات الأردنية في معيار الابتكار؛ إذ قفزت من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الخامسة خلال عامين من 2022 إلى عام 2024".