الأربعاء 07 شباط 2024
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جامعة البترا تحتفي بذكرى الوفاء والبيعة

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ذكرى الوفاء والبيعة


احتفت أسرة جامعة البترا بالذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، مستذكرة في يوم الوفاء مسيرة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في نهضة الوطن، و بنائه، وازدهاره وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعلنت الجامعة عن تجديد البيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، والمضي تحت رايته في مسيرة البناء والإنجاز عبر مسيرة 25 عاماً شهد فيها الوطن تقدمًا وازدهارًا في جميع قطاعاته.
وتجدد أسرة جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة، البيعة والوفاء لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين داعين المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل الراية الهاشمية الحكيمة.

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