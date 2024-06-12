 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة البترا تخرج طلبة الدبلوم المهني في "قانون الأمن السيبراني في البيئة الرقمية"

WhatsApp Image 2024-06-11 at 2.52.08 PM
جامعة البترا تخرج طلبة الدبلوم المهني

رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم حفل تخريج طلبة الدبلوم المهني "قانون الأمن السيبراني في البيئة الرقمية"، وسلم الشهادات للخريجين.اضافة اعلان
شارك في الدبلوم أحد عشر طالبًا وطالبة من تخصصات الحقوق والطب والهندسة وعلم الحاسوب، وقدم الدبلوم محاضرات وورشات في مواضيع ذات علاقة بالقانون والأمن السيبراني، قدمها محاضرون من الجامعات الشريكة في المشروع الأوروبي "AARMENA". وعقدت المحاضرات والورش في الأردن وفي جامعةإنسبروك النمساوية وجامعة يينا الألمانية واستمرت تسعة أشهر.
حضر الحفل عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، ومدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا الدكتور علي المقوسي.
وقال عبد الرحيم خلال كلمتة في الحفل: " إن الحاجة ملحة إلى تطوير وعقد مثل هذا الدبلوم الذي يواكب التطور السريع والمذهل في التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءًا مهمًا في حياتنا".
واستعرض المقوسي أهداف وإنجازات المشروع الأوروبي "AARMENA" التي تنوعت في إعداد وتصميم وتنفيذ هذا الدبلوم من قبل فريق عمل المشروع في الجامعة، وبالشراكة مع زملاء من الجامعات الشريكة في المشروع من الجامعات العربية والأوروبية، وتوجت هذه الجهود بتخريج هؤلاء الطلبة بعد أن اجتازوا مرحلة إتمام متطلبات التخرج، ومن أهمها تقديم ومناقشة دراسات متعددة في القانون والأمن السيبراني.
وشكر المقوسي فريق العمل، وعمادة كلية الحقوق، وإدارة مركز التعليم المستمر، ورئاسة الجامعة، على الدعم الذي قدموه للمشروع في سبيل تحقيق هذا النجاح. كما شكر منسق المشروع جامعة يينا الألمانية وممثلي الجامعات الشريكة على الجهود وتبادل الخبرات التي تمت بين الشركاء والاتحاد الاوروبي الذي قدم الدعم الكامل للمشروع ولتنفيذ فعالياته المتعددة.
وأشار الطلبة إلى مزايا الدبلوم المتمثلة في زيادة المعارف والتعليم العملي، وتبادل الخبرات والثقافات مع جميع الحاضرين من الجامعات العربية والأوروبية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ميناكوم

ميناكوم-الأردن تطلق هوية جديدة لعلامتها التجارية ليواكب التطور في مسيرتها

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-12 at 10.50.46 AM (3)

اتفاقية شراكة بين أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي ومعهد الجزيرة للإعلام

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-11 at 6.19.47 PM

أورنج الأردن تختتم برنامجها التدريبي للتقنيات الحديثة في الزراعة المستدامة

منذ2 ساعة
OIP (4)

استكشف العالم بأفضل الأسعار: كيفية حجز الخطوط الجوية السعودية عبر موقع إلكتروني موثوق به

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-10 at 6.22.21 PM

أورنج الأردن تفتتح معرض عبدون الجديد لتقديم تجربة مميزة للزبائن

10 حزيران 2024
Redmi13

بي سي آي تطلق جهاز Redmi 13 المنتظر في الأردن

10 حزيران 2024
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ13 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 