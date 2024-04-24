جامعة البترا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية

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زار وفدٌ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية جامعةَ البترا، واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الوفد في مكتبه، وقدم شرحًا عن تاريخ الجامعة، وبرامجها، وسياسة التعليم فيها، والاعتمادات التي حصلت عليها، كما بحث عبد الرحيم مع الوفد سبل تعزيز العلاقات بين جامعة البترا والجامعات العمانية، وقدم عبد الرحيم الدروع التكريمية لأعضاء الوفد الزائر.وقدم نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي عرضًا عن جامعة البترا تضمن لمحة عن نشأة الجامعة، ورؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، مستعرضًا الجوائز التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ومنها: حصول جامعة البترا على جائزة الحسن للتميز العلمي عام 2021، وبراءات الاختراع التي حققتها.وقال الريماوي: إن الجامعة تقدم تقدم خمسة وثلاثين برنامجًا في درجة البكالوريوس، وتسعة برامج في درجة الماجستير، مستعرضًا الاعتمادات التي حققتها كليات الجامعة وتخصصاتها، كما أشار إلى الخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والتطوير في طرق التدريس الوِجاهي والإلكتروني، وتطور أعداد الطلبة في الجامعة بشكل عام، وعدد الطلبة العمانيين بشكل خاص.ضم الوفد العماني مدير دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار النصر الرقيشي، ورئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي عبد الله البادي، والقائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان في الأردن سالم الوهيبي، ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العُمانية عبد الله عبيدات.وكان في استقبال الوفد من جامعة البترا رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، والأستاذ الدكتور محمود السلخي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر الجمل، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الدكتور أحمد القاسم، ومدير العلاقات العامة والدولية السيّد علاءالدين عربيات، والسيّدة روان الطويل.