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جامعة البترا تكرم عشرين باحثًا متميزًا من أعضاء هيئة التدريس

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جامعة البترا تكرم عشرين باحثًا
كرمت جامعة البترا مجموعة من أساتذتها ضمن حفل تكريم "الباحثين المتميزين" للعام 2024، ورعى دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، حفل التكريم الذي نظمته عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في مبنى الدراسات الدوائية في الجامعة.اضافة اعلان
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم خلال كلمة الحفل: "يجب أن تكون الجامعة رديفًا اقتصاديًا للدولة، وتساهم في التنمية الاقتصادية، وتقدم حلول ريادية للمشاكل والألويات الوطنية"، مضيفا: " إن الجامعة هي آخر مرحلة وهي تضخ للمجتمع ذوي المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لإعمار الوطن وتقدمه وازدهاره".
وهنأ عبد الرحيم الباحثين المكرمين قائلاً: إن الرؤية التي اختارتها الجامعة لنفسها هي "أن تكون الخيار الأفضل للعلماء والمتعلمين"، متابعا أنه بسبب عدد العلماء المتميزين بجامعة البترا "أصبحنا الخيار الأفضل للمتعلمين، وينبغي أن نكون كذلك حتى نحقق معنى العلماء".
وقال مستشار الجامعة الدكتور عدنان بدران في كلمته: " إن علينا تعزيز البحث والتطوير، خاصة في حقول الذكاء الاصطناعي الذي سيغير العالم، وبناء البنية التحتية له، وتعديل مناهجنا وتشريعاتنا وأولوياتنا وفق ذلك، وربطه بالإنتاجية لمواكبة التغيرات المستمرة في رغبات المستهلكين، وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف. فالبحث والتطوير هما العاملان الرئيسان في تحقيق متغيرات تنموية هائلة تؤدي إلى الاعتماد الذات".
وهنأ بدران الفائزين المتميزين في جامعة البترا للعام 2024 للأقسام الأكاديمية في الجامعة قائلاً: "تقديري للجامعة على هذه المبادرة، وفي توفير بيئة بحثية إبداعية من مختبرات وتجهيزات وكفايات وقدرات إنسانية بحثية في الحقول العلمية والتكنولوجية والنانوية".
وقال عميد البحث العلمي فيصل أبو الرب: " إن الجامعة سعت إلى إطلاق جائزة الباحث المتميز في كل قسم أكاديمي، لنشر ثقافة البحث العلمي في جميع الاقسام الاكاديمية، وزيادة المنافسة بين أعضاء الهيئة التدريسية في كل قسم أكاديمي، وهو ما يؤدي الى زيادة النشر العلمي الرصين والإبداع والاختراع على مستوى الجامعة، وإلى علو الجامعة ورقيها".
وقال أبو الرب: "يأتي هذا التكريم من الجامعة تأكيداً لدورها البارز في المساهمة في إغناء البحث العلمي ودفع مسيرته وازدهاره، واعترافاً منها بالإنجازات الفكرية المتميزة التي تخدم التقدم العلمي، وتساعد على النهوض بالجهود المبذولة لرفع المستوى الحضاري في مختلف الميادين، وتقديراً للنخبة من الباحثين ذوي العطاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وتشجيعهم على مواصلة المزيد من البحث والتعمق الفكري، وعرفاناً بدورهم في خدمة العلم والمجتمع وما أغنوا به العملية التعليمية من بحوث وخبرات".
وكرمت الجامعة عشرين من أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها في الحفل وهم:
الأستاذ الدكتور رامي عبد المجيد عبد الرحيم من قسم الكيمياء.
الأستاذ الدكتور فيصل أسعد أبو الرب من قسم ذكاء الاعمال وتحليل البيانات. 
الأستاذ الدكتور مياس محمد أحمدالريماوي من قسم الصيدلانيات والتقانة الصيدلانية. 
الدكتور ابراهيم فؤاد الخصاونة من قسم الإذاعة والتلفزيون. 
الدكتور إحسان سمير سمارة من قسم إدارة الأعمال.
الدكتور أماني سليمان داوود من قسم اللغة العربية.
الدكتور انس غسان كنعان من قسم الاعمال والتجارة والالكترونية.
الدكتور دعاء عزمي أبو عرقوب من قسم العلوم الصيدلانية والطبية الحيوية.
الدكتور سيما غالب مقاطف من قسم التسويق. 
الدكتور شريف نصر مخادمة من قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي. 
الدكتور عامر "محمد عزت" الجوخدار من قسم هندسة العمارة. 
الدكتور فاطمة سليم الطراونة من قسم العلوم الاساسية الانسانية. 
الدكتور لؤي ناصر حوامدة من قسم التكنولوجيا المالية.
الدكتور محمد علي عبد القادر الحيلواني من قسم اللغات الحديثة. 
الدكتور محمد منصور العثمان من قسم أمن المعلومات.
الدكتور معن عبد الرحيم جويحان من قسم القانون الخاص. 
الدكتور منال شوكت اللبدي من قسم الرياضيات. 
الدكتور نور أمين الساحوري من قسم التغذية السريرية والحميات. 
الدكتور هاني عبد الجواد الكايد من قسم المحاسبة. 
الدكتورة لما بلال أبو حسان من قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي.
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