الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة البترا تنضم إلى برنامج شركة أمازون الأكاديمي

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جامعة البترا
انضمت جامعة البترا إلى برنامج (AWS) الأكاديمي التابع لخدمات أمازون ويب لتعليم مفاهيم الحوسبة السحابية.
يشمل البرنامج محاضرات وورش عمل عملية واختبارات تمكّن الطلبة من زيادة قدراتهم الوظيفية من خلال تزويدهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل.اضافة اعلان
عبّر رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم عن فخره بتوفير مناهج (AWS) لطلبة جامعة البترا مشيرًا إلى أن المهارات التقنية التي يكتسبها الطلاب خلال هذا البرنامج ستمهد لهم الطريق نحو فرص وظيفية عالية الجودة حول العالم. 
وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي إلى أهمية توفير مناهج (AWS) في سد فجوة مهارات طلاب جامعة البترا بالحوسبة السحابية في سوق العمل، وبناء جسر بين الصناعة والأكاديميا.
وقالت مساعدة رئيس الجامعة للشراكات والعلاقات العالمية الدكتورة كنزا منصور إن المشاركة في أكاديمية (AWS) ستزيد فرص توظيف الخريجين نظرًا لتعلمهم من قبل مدرسين ذوي خبرة وكفاية في هذا المجال.
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