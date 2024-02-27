الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دار الدواء لتوظيف خريجيها

WhatsApp Image 2024-02-27 at 2.20.47 PM
جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دار الدواء لتوظيف خريجيها
وقعت جامعة البترا وشركة دار الدواء اتفاقية تعاون وتفاهم لتدريب وتوظيف خريجي تخصصات الصيدلة والكيمياء وإدارة الأعمال والتسويق وذكاء الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.اضافة اعلان
واتفق الجانبان على التعاون في تنظيم الحملات التوعوية والندوات وورشات العمل في المجالات العلمية والعملية، للمساهمة في تهيئة الطلبة، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، ورعاية مواهبهم الابداعية، وتطوير قدراتهم. 
وقع الاتفاقية عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، والرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء الدكتور خالد حرب. وأشاد حرب بالمخرجات التعليمية لجامعة البترا مرحبًا بتوظيف طلبتها، وثمن الملاح دور شركة دار الدواء في الصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية التشبيك بين (الأكاديميا) والشركات الصناعية.
حضر توقيع الاتفاقية من جامعة البترا مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور نضال الصالحي، ورئيس قسم أمن المعلومات الدكتور محمد العثمان، ومديرة مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين ميساء مصطفى، ورئيس قسم الخريجين أشرف ابو صالحة، ومن شركة دار الدواء مديرة إدارة التطوير المؤسسي دانة الشيشاني، ومسؤول شؤون العمليات محمد الصوص، ومسؤول التسويق  فارس مطر، ومسؤولة البحث والتطوير منار الأسعد، ومسؤولة التواصل علا الأحمد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-02-27 at 2.19.38 PM

بنك الاتحاد يتوّج شركة الاردنية لصناعة الكرتون الفائزة بجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023

منذ1 ساعة
pro-yPottT1d

بنك الإسكان يطلق حملة القرض السكني مع القرض الشخصي 2X1

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-26 at 3.19.08 PM

"إعلام" البترا تُحقّق إنجازاً جديداًفي مهرجان الشروق لإبداعات طلبة الإعلام

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-25 at 3.08.44 PM

شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"

25 شباط 2024
0 (3)

أمنية ترسي قواعد جديدة في تجارب العملاء وتعلن عن بدء مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاء CX الأولى من نوعها في المملكة

25 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-25 at 9.14.05 AM

فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت "كأس التخيل" ويتأهلان للمنافسة على مستوى العالم

25 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ17 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ17 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ17 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 