الخميس 21 آذار 2024
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جامعة البترا توقع عددًا من مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات العراقية خلال اجتماع اتحاد الجامعات العربية

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جامعة البترا توقع عددًا من مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات العراقية

وقعت جامعة البترا عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع بعض الجامعات العراقية، وذلك خلال اجتماع اتحاد الجامعات العربية السادس والخمسين في العاصمة العراقية بغداد.اضافة اعلان
 ووقع رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم اتفاقيات التعاون مع كل من رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي، ورئيس الجامعة العراقية الأستاذ الدكتور علي صالح حسين الجبوري، ورئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا، ورئيس جامعة سامرّاء الأستاذ الدكتور صباح علاوي خلف، ورئيس جامعة المثنى الأستاذ الدكتور حسين كامل جابر الشاهر، ورئيس جامعة واسط الأستاذ الدكتور مازن حسن جاسم الحسيني، ورئيس  الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق لعيبي الربيعي، ورئيس جامعة الشعب الأستاذ الدكتور يوسف خلف يوسف، ورئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر  لفتة حسون، ورئيس جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستاذ الدكتور عباس محسن البكري، ورئيس جامعة البيان الأستاذ الدكتور حيدر طالب. 
وأشار الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز التعاون البحثي، ولتنظيم أنشطة علمية وأكاديمية مشتركة، وأن جامعة البترا تسعى لعمل اتفاقيات مماثلة مع جميع الجامعات العربية، بما يزيد التعاون فيما بينها.
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