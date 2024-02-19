الإثنين 19 شباط 2024
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جامعة البترا توقع مذكرات تعاون لزيادة فرص خريجيها في سوق العمل

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جامعة البترا
أبرمت جامعة البترا مجموعة اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من المؤسسات بهدف دعم فرص خريجي الجامعة في سوق العمل. 
وأوضحت مساعدة الرئيس للتعاون الدولي في جامعة البترا الدكتورة كنزا منصور أن التميز في توظيف الخريجين أصبح التوجه الإستراتيجي لجامعة البترا مع مطلع عام 2024. اضافة اعلان
وأضافت منصور أن مكتب التعاون الدولي في الجامعة وقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات عامة وخاصة محلية ودولية بهدف "تزويد الطلبة بالكفايات اللازمة لسوق العمل، قائلة: "إن التوجه الإستراتيجي الجديد لجامعة البترا يمكّن خريجي الجامعة من المنافسة في سوق العمل ويزيد من فرص توظيفهم".
وقالت منصور إن التوجه الإستراتيجي للجامعة جاء بناء على نتائج دراسة تحليلية للكفايات المطلوبة في سوق العمل، بهدف دعم فرص الخريجين، ورفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وتم تفعيل التوجه الإستراتيجي من خلال بحث التعاون مع مؤسسات محلية ودولية لتوفير المهارات المناسبة للخريجين.
وأشارت منصور إلى أن الجامعة عملت على توقيع مذكرة تفاهم توفر الكفايات الرقمية من مهارات الحاسوب والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم تغطي مهارات الاتصال والتواصل وكتابة السيرة الذاتية وتسويق الذات.
وأضافت منصور أن مذكرات التفاهم الموقعة شملت توفير مهارات متخصصة لطلبة الكليات؛ إذ وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كلية العلوم الإدارية والمالية على نظام (أودو) الخاص بإدارة العلاقات مع العملاء وتخطيط موارد المؤسسة، وتضمنت بنود المذكرة تدريب الطلبة على استخدام منصة أودو، إلى جانب توفير ورش عمل للطلبة والأساتذة.
وأضافت منصور أن الجامعة حرصت ضمن التوجه الإستراتيجي على توفير مهارات التعامل مع علم البيانات الذي تزداد الحاجة إليه مع الوقت في سوق العمل، إذ وقعت الجامعة مذكرة لتوفير منح مدعومة لطلبتها بأربعمائة ساعة تدريب، ومنحهم شهادة مهنية في علوم البيانات والمهارات الرقمية.
كما وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع شركة الرجاء بهدف تمكين طلبتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتخصصات الهندسية، والإدارة، والتصميم، ضمن تقديم برامج تعليمية في مجالات اللغة الإنجليزية، والتحول الرقمي، والصحة، والتغذية، لإغناء الجانب التقني، ودعم التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الجودة الشاملة، وخدمة المجتمع والأعمال الخيرية.
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