الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

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جامعة البترا
وقعت جامعة البترا واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال القانون الدولي الإنساني. ووقع المذكرة عن جامعة البترا عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس بالنيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة.اضافة اعلان
وسلم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي إلى الخصاونة خلال لقائه في مكتبه في الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تزويد طلبتها بالمستجدات في مجال تخصصهم، وتدريبهم على الواقع العملي لتخصصاتهم.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التواصل بين الفريقين، وتعزيز العمل التشاركي الهادف إلى خدمة الوطن، والمشاركة في النشاطات المختلفة، والدورات المنظمة من كلا الفريقين؛ للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وبناء الذات، وتطوير الكوادر البشرية.
وتشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة، من خلال المشاركة في تنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات التي تتضمن عمليات التدريب والتأهيل ورفع الكفاية، وقيام الفريقين بتنظيم نشاطات مشتركة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث العلمي القانوني المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.
كما تتضمن المذكرة قيام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل للفئات المستهدفة في جامعة البترا، بهدف تأهيلهم وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تشكيل مجموعات بحثية مشتركة تتضمن طلاب الدراسات العليا في كلية الحقوق، لغايات تمكينهم من إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية المختصة ذات العلاقة بالقانون الدولي الانساني.
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