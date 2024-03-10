"جت" تعزز اسطولها بحافلات حديثة

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عززت شركة النقليات السياحية الاردنية مالك العلامة التجارية "جت"، اسطولها بعدد من الحافلات الحديثة، بالاضافة لعدد من الفانات السياحية الصغيرة وعدد من الفانات الخاصة بكبار رجال الاعمال وبتجهيزات فنية وخدمات تتفرد فيها الشركة.واكد الدكتور خالد ذيب اللحام مدير عام شركة النقليات السياحية الاردنية "جت"، انضمام الحافلات الجديدة بكافة تصنيفاتها وخدماتها خلال الايام القادمة، بعد اكتمال كافة الوثائق المتعلقة بالتشغيل، مضيفاً بأن هذه الخطوة وبالرغم انها تأتي في ظروف صعبة يعيشها القطاع السياحي وقطاع النقل العام، الا انها تؤكد ايمان الشركة المطلق بعودة قريبة للحياة والتشغيل الكامل، مما يتطلب جاهزية كاملة وقادرة على الاستجابة لطلبات الشركاء وزبائن الشركة، والذين يعلمون ان الاستمرارية والاتقان هو شكل الادارة في الشركة.وتحتفل شركة "جت" هذا العام بمرور ستون عاما على التأسيس، لتؤكد فيه عملها انها شريك تميز واتقان في نقل وخدمة زبائنها بصورة اكبر من كونها تحمل صفة شركة نقل، والذي يتمثل برؤية واضحة للارتقاء بالخدمات في نموذج نقل يمثل الوحيد اردنيا في خدمات الربط بين المواقع السياحية وبين المدن الاردنية ببرامج معلنة وثابتة وبمسارات يومية في كافة الظروف والاوقات، ويعمل في الشركة نحو ٧٥٠ موظفا في اكثر من ١٠ نقاط تشغيل في الاردن وبحجم اسطول يصل لنحو ٢٥٠ حافلة.