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جلالة الملك عبد الله الثاني يكرم "شمال ستارت (مختبر فاب لاب إربد)" بميدالية اليوبيل الفضي

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جلالة الملك عبد الله الثاني يكرم "شمال ستارت (مختبر فاب لاب إربد)"
في إنجاز هام يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مؤسسة لومينوس التعليمية، كرّم جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس2024 ، "شمال ستارت (مختبر فاب لاب إربد)" بمنحهم وسام اليوبيل الفضي تقديراً لجهودهم المتميزة في دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة والمبتكرين في الأردن. هذا التكريم الرفيع يأتي تأكيداً للدور الحاسم الذي يلعبه "شمال ستارت" في تعزيز روح الابتكار والريادة بين الشباب الأردني.اضافة اعلان
تأسس "شمال ستارت" في عام 2016، برؤية من المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة لومينوس للتعليم، إبراهيم الصفدي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ليصبح مسرعة الأعمال الرائدة في الأردن. يقدم "شمال ستارت" بيئة شاملة تدعم المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق، لتخدم المجتمعات المحلية بأفضل شكل ممكن.
يمتلك "فاب لاب إربد"، الذي يعتبر أول مختبر تصنيع رقمي من نوعه في الأردن وواحد من أكبر 20 مختبراً للتصنيع الرقمي في العالم، مرافق إنتاجية متقدمة ومساحات عمل مجهزة بأحدث الأدوات والمعدات، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والمتخصصين المقيمين لدعم المبتكرين والمبدعين في تحقيق أهدافهم.
هذا التكريم من جلالة الملك عبد الله الثاني يعد تقديراً عالياً للعمل الدؤوب والإسهامات القيمة التي قدمتها "شمال ستارت" في مجال تسريع الأعمال والابتكار، ويشكل حافزاً قوياً لمواصلة العمل بنفس الشغف والتميز، مع توسيع نطاق التأثير ليشمل المزيد من المبتكرين ورواد الأعمال في الأردن والمنطقة.

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