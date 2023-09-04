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جوائز قيّمة ومتنوعة لمدخري حسابات توفير "مستقبلي"

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جوائز قيّمة ومتنوعة لمدخري حسابات توفير "مستقبلي"

أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملة جوائز مميزة لحسابات توفير "مستقبلي" الخاصة بالمدخرين الصغار والشباب لديه دون سن 18 عاماً، وتقوم الحملة الممتدة حتى نهاية العام الحالي على تقديم جوائز نقدية وعينية للرابحين، وذلك بموجب سحوبات أسبوعية وشهرية وفي نهاية العام.اضافة اعلان
ويقدم بنك الإسكان ضمن الحملة جوائز بقيمة 250 ديناراً لـ 15 رابحاً أسبوعياً، إضافة إلى أجهزة "بلاي ستيشن5" لـ 10 رابحين شهرياً، بينما سيغطي تكاليف الدراسة السنوية لسنة واحدة لـ 10 رابحين وبقيمة تغطية 2,500 دينار لكل رابح.
ومن خلال هذه الحملة، يعبّر بنك الإسكان عن تقديره لولاء عملائه الصغار والشباب وذويهم المدخرين في حساب توفير "مستقبلي"، الذي يقدم العديد من المزايا ومنها الفوائد الدورية، وإمكانية إصدار بطاقة فيزا الدفع المباشر باسم المدخر القاصر نفسه، مع إمكانية الاستفادة من باقة من الخدمات الإلكترونية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد، وغيرها. وللتأهل لربح جوائز الحملة ومضاعفة فرصة الربح، سيترتب على المدخرين الحفاظ على الحد الأدنى في أرصدتهم وتغذيتها.
يذكر أن البنك افتتح مؤخراً فرع “Iskan Young” بحلته الجديدة في حديقة بنك الإسكان في منطقة عبدون، والذي يقدم لعملائه من الفئة العمرية بين (7-17) عاماً تجربة مصرفية تفاعلية استثنائية لا تضاهى، ويُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة لهذه الفئة العمرية، حيث تتيح الشاشات الرقمية التفاعلية في الفرع الفرصة للتعرف على العديد من المنتجات والخدمات البنكية المستحدثة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في مجال التوعية بأهمية الادخار، والتدريب على العمليات المصرفية بطريقة سهلة وبسيطة في ظل الأدوات الجديدة التي قام البنك بتوفيرها في الفرع الجديد.
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