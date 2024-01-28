الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيني بحُلّته الجديدة: عيش التغيير بنفس التوفير

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جيني

قام تطبيق جيني الرائد في مجال نقل الركّاب، والذي يقدم أوفر الأسعار لمستخدميه، بالكشف عن هويته الجديدة، بخطوةٍ تُمثّل عزمه على تطوير تجربة التنقّل في المملكة العربية السعودية والأردن.اضافة اعلان

انطلق جيني في رحلة التغيير، ملتزمًا بتلبية احتياجات مستخدميه، من خلال دراسة عميقة لفهم أهدافهم بشكل أفضل.
وكنتيجة لهذا التفاعل الوثيق، أطلق جيني شكلًا جديدًا مبتكرًا، مدعّمًا ببيانات أساسية، وزيّنه بشعار تنبعث منه الحيوية، إضافة إلى أيقونة عصرية تعكس رؤيته المستقبلية.

تأتي النقطة الرئيسية في عملية التغيير التي قام بها جيني في تصميم شعاره الجديد، حيث يبرز الشعار بشكل بارز.
يتميز هذا الشعار بأيقونة فريدة تجمع بين حروف "J"، تمثل الارتباط الدائم بين الشركاء والمستخدمين. يُظهر هذا التصميم التفاني الكبير لدى جيني في تعزيز روح التعاون والاهتمام الذي يشجع على النمو المشترك في المدن التي يعمل فيها.

فيما يتعلق بلوحة الألوان، قرر جيني الاحتفاظ بدرجات الماجنتا والبنفسجي، مع إضافة طاقة شبابية من خلال ألوان أخرى.
حيث يرمز اللون الفيروزي إلى النمو، بينما يُجسّد اللون الأخضر الليموني الحيوية والابتكار.

يظهر التطور الكبير لدى جيني بوضوح في جملة "عيش التغيير بنفس التوفير"، فلم يكن ذلك مجرد تغيير في الشكل، بل كان احتفالًا بالالتزام الجاد لدى جيني بقيمه الأساسية.
إن جيني مُلتزمًا تمامًا بتقديم أكبر توفير للمستخدمين ومصدر دخل موثوق لشركائه، ومن خلال التغيير الإيجابي سيستمر المستخدمون والشركاء بالتطوّر مع التطبيق.

قالت أماندا ياسمينه، رئيسة العلامة التجارية والتسويق في جيني، عن حماسها الكبير لهذه اللحظة الرائعة في مسيرة جيني: "إن الهدف الرئيسي لمسيرة جيني هو التزامنا الثابت بتقديم ابتكارات تعود بالنفع على الناس، حيث يسير التطور في تطبيقنا جنبًا إلى جنب مع فهمنا العميق لاحتياجات مستخدمي جيني وتحقيقها."

وختم حمّاد احتشام الرئيس التنفيذي لجيني: "ندعوكم جميعًا لتشاركونا في مشوارنا الجديد، حيث تكمن رؤيتنا للمرحلة القادمة في جعل نقل الناس وتلبية احتياجاتهم تجربة توفيرية وسهلة وملائمة بشكل فعّال. يقرّبنا هذا التغيير من تحقيق حلمنا ورؤيتنا. دعونا نتعاون معًا لتطوير مستقبل التنقل، ونقدم أفضل تجربة ممكنة لكل فرد."

عن جيني:

جيني هو تطبيق رائد في المملكة العربية السعودية والأردن يعرف بالتزامه التام بالتوفير، كما يقدم لمستخدميه خدماتٍ موثوقة وتناسب الجميع.

حمّل التطبيق لتشاركنا طريق التغيير ولتعيش تجربة التنقّل المطوّرة.
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