الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيني يطلق حملة الاستدامة الاجتماعية لشهر رمضان

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تطبيق جيني يطلق حملة الاستدامة الاجتماعية لشهر رمضان
أطلق تطبيق جيني الرائد في نقل الركّاب حملةً للاستدامة الاجتماعية تهدف إلى صنع فارق في حياة الأشخاص الأقل حظًا، حيث تعاون مع بنك الطعام الأردني لتمكين الناس من مدّ يد المساعدة خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان
يُسهّل تطبيق جيني من خلال هذه الشراكة المميزة الطريق للتبرع بوجبات الإفطار للمحتاجين لجعل حياتهم أسهل في هذه الأيام الفضيلة.

ويمكن لمستخدمي تطبيق جيني التبرع بوجبات الإفطار من خلال خدمة التوصيل جيني إكسبرس، وذلك من خلال استخدام رمز (كود) معيّن أثناء الدفع، مما يعفيهم من رسوم التوصيل ويتيح لهم أن يقدموا العون دون تكبد أي تكاليف إضافية.

يستقبل بنك الطعام الأردني التبرعات بصدرٍ رحب خلال أوقات عمله من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، ويضمن تطبيق جيني للمتبرعين وصول مساهماتهم إلى البنك بسرعة وبكفاءة.

تحدثت أماندا ياسمينة نائبة رئيس التسويق لدى جيني عن هذه الحملة قائلةً: "إن لعمل الخير، مهما كان صغيرًا، تأثيرًا كبيرًا خاصةً خلال شهر رمضان الذي يزيد فيه السخاء والإحسان،" وأضافت: "نحن فخورون بهذا التعاون مع بنك الطعام الأردني لتسهيل التبرعات وتسهيل مساهمة الأفراد في رفاهية مجتمعهم."

ومن جانبها، عبّرت الدكتورة كوثر القطارنة رئيس مجلس إدارة بنك الطعام الأردني عن امتنانها لهذه الحملة بقولها: "نحن سعيدون جدًا بمشاركتنا في عمل الخير مع تطبيق جيني، ونتطلع نحو المزيد من هذه المبادرات المشتركة في المستقبل."

تؤكد هذه المبادرة التزام جيني بالاستدامة الاجتماعية للشركات وتفانيه في تحقيق تأثيرٍ إيجابيٍ على المجتمع، ومن خلال العطاء والإحسان يحقق تقدمًا نحو مجتمعٍ أكثر شموليةً ورأفة.
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