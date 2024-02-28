الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حاكم رأس الخيمة يرعى فعاليات النسخة 11 من قمة العرب للطيران

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"قمة العرب للطيران"

شهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، اليوم فعاليات النسخة الـ 11 من "قمة العرب للطيران"، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.

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تنعقد أعمال القمة على مدار يومين تحت شعار "استشراف مستقبل قطاع السفر". ويشارك فيها كوكبةً متميزة من مجتمع الطيران العالمي لتبادل المعارف، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاعات الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً.


 


وتضم قائمة المتحدثين في القمة شخصيات بارزة ومنها سعادة راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ وميكائيل هواري، رئيس شركة "إيرباص" في أفريقيا والشرق الأوسط؛ عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي؛ والكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني.


ومع أجندتها الغنية بالجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسية المهمة وورش العمل والمعارض، تبشّر هذه القمة السنوية بصياغة مفاهيم جديدة للوجهات وتجارب المسافرين؛ حيث يناقش قادة القطاع تغير توقعات المستهلكين، وكيف يمكن للشركات التكيف معها، فضلاً عن الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرات المواهب والكوادر القيادية في بيئةٍ سريعة التغير.
تقام النسخة الحادية عشر من قمة العرب للطيران بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وبرعاية عدد من المؤسسات العالمية الكبرى على غرار "إيرباص" و"سي إف إم" و"كولينز إيروسبيس" وأكاديمية T3 للطيران و"تشوز"، وغيرهم.

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