حفل استقبال الجمعية الأردنية لخريجي منحة تشيفننج

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تحت رعاية سفيرة المملكة المتحدة في الأردن السيدة بريدجت بريند، عقدت جمعية خريجي بعثة تشيفننغ حفل استقبالها الأول لعام 2023 أمس الاثنين، 21 أغسطس 2023 في دار نعمة عمّان- جبل القلعة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والأعيان ورؤساء الجامعات وثلة من خريجي بعثة تشيفننغ في الأردن.كما وأشادت بريدجيت بريند (OBE)، في كلمتها بالطاقة والحماس الذي أظهرته اللجنة الجديدة للجمعيّة، معبّرةً عن تفاؤلها بجهود الجمعية في المستقبل. كما أكدّت على دور الخريجين الأردنيين الحيوي داخل مجتمع شيفننج العالمي، مؤكدةً على مساهمتهم الكبيرة في نمو وازدهار الأردن.من جانبه بيّن الدكتور فارس البريزات – وزير الشباب السابق ورئيس الجمعيّة، أهمية التواصل مع جميع خريجي البعثة واستخدام الجمعية كمنصة لاحداث تغيير ايجابي بالمجتمع الأردني.تخلل الحفل تكريم عدد من الرعيل الأول من الحاصلين على منحة تشيفننغ بالأردن و هم: معالي الدكتور ياسين الخياط، الدكتور نجيب الشربجي، و الدكتور مازن الفاعوري لتسليط الضوء على إنجازاتهم خلال مسيرتهم العلمية و العملية. كما تم عرض استراتيجية الجمعية للسنوات القادمة و دورها المرجو لخدمة المجتمع الأردني من قبل السيد نارت دغجوقا -عضو مجلس إدارة الجمعية.الجمعية الأردنية لخريجي تشيفننج هي جمعية أردنية غير ربحية تهدف إلى العمل مع خريجي منحة تشيفننج بعد عودتهم إلى الأردن، من خلال العضوية والتفاعل البنَّاء مع صانعي السياسات بهدف تطوير وخلق قادة أردنيين وعالميين، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة لخريجي تشيفنينج، وتعزيز بناء شبكة قوية من القادة الملتزمين بتنمية وازدهار الأردن. إذ أخذت الجمعية على عاتقها مهمّة تمكين ورعاية القادة ذوي الرؤية من أجل أردن أفضل.و من الجدير بالذكر بأن بعثة تشيفننغ هي منحة مقدمة من حكومة المملكة المتحدة، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. لتمكين القادة الناشئين البارزين من جميع أنحاء العالم للدراسة لمدة عام واحد في المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير. وقد حصل على هذه المنحة أكثر من 600 شخص من الأردن وأكثر من 55000 شخص حول العالم.