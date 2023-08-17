الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

حملة "فرحة النجاح بنكملها بالمفتاح" مع إم جي لطلاب التوجيهي

Student offer _ KV Press Release
من المصدر
تزامنًا مع إعلان نتائج التوجيهي، تطلق الشركة العاصرة لتزويد المعدات حملة بعنوان " فرحة النجاح بنكملها بالمفتاح" لتمويل شراء سيارات إم جي لطلبة الثانوية العامة والجامعات بأقساط ميسرة لمشاركتهم فرحتهم بالنجاح ومرافقة انطلاقتهم نحو مستقبل زاهر.اضافة اعلان
تتضمن الحملة تمويل أربع موديلات من سيارات إم جي وهي MG 5، MG GT MG ZS , و MG One
التي تتناسب مع احتياجات الطلاب، بتمويل يصل إلى 80% ومدة سداد تصل لغاية 7 سنوات على هوية الأحوال المدنية والهوية الجامعية فقط ليتسنى لطلبة الثانوية العامة والجامعات الفرصة لاقتناء سيارة أحلامهم بسهولة ويسر. ولتميّز إم جي عملائها، تُقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة.
تتميّز "إم جي موتور" بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به. وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل. وتشكّل عروض "إم جي" في الأردن أحد الأمثلة على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء للحد الأقصى من تجربة مُلكية "إم جي".

ولقد كسبت "إم جي" سمعة لا تُنافس لجهة توفير قيمة عالية جداً لعملائها، وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.
WhatsApp Image 2023-08-13 at 8.38.19 AM

بيولاب يكتشف أنماط جينية نادرة في الأردن لمرضى مصابين بفيروس الكبد الوبائي "ج" وينشر نتائجها في مجلة عالمية مرموقة 14 آب 2023

Whirlpool1-1 (1)

"سرايا العقبة ووتربارك" تحصل على جائزة "ترافلير شويس" من "تريب أدفايزر" للعام 2023 14 آب 2023

Carrefour Logo_page-0001

"ماجد الفطيم للتجزئة" تُطلق برنامج التنمية المهنية للخريجين بهدف تمكين الجيل القادم من قيادات كارفور 14 آب 2023

IMG-20230727-WA0022

100 Jordan.. توفر خدمات عقارية صديقة للبيئة 13 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
DSC08288_copy_10

فلاورد تفتتح متجرها الرسمي الأول في عمّان

15 آب 2023
الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك القاهرة عمان تقر نتائج اعمال البنك لعام 2022 (1)

الهيئة العامة العادية لمساهمي "القاهرة عمان" تقر نتائج أعمال البنك لعام 2022

15 آب 2023
1080 x 1080 px

OPPO تحقق إنجازات بارزة في السوقين الصيني والعالمي للهواتف الذكية مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مع تفوّق مميز لهاتف "Find N2 Flip"

15 آب 2023
القاھرة عمان يعزز انتشاره في العقبة بافتتاح فرع جديد في مول النافورة (2)

بنك القاهرة عمان يعزز انتشاره في العقبة بافتتاح فرع جديد في مول النافورة

14 آب 2023
"الأردني للريادة" يستثمر في "سدو المالية" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالأردن

"الأردني للريادة" يستثمر في "سدو المالية" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالأردن

14 آب 2023
CPD Approved Image

تشارك MG GT المتمردّة في سباق ريد بُل كار بارك درِفت للسنة الثانية على التوالي الأردن 2023

14 آب 2023
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ14 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ14 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 