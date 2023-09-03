الإثنين 04 أيلول 2023
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خلدون سويدان رئيساً تنفيذياً للدائرة التجارية في أمنية

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خلدون سويدان
أعلنت شركة أمنية عن ترقية خلدون سويدان إلى منصب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، ذلك تقديراً لجهوده وإنجازاته المتحققة خلال فترة عمله، والمناصب التي تدرج فيها وكان آخرها رئيس قسم تسويق المنتجات في الشركة. اضافة اعلان

ويُعد سويدان إضافة قيّمة للشركة، حيث يتمتع بخبرة في مجال الاتصالات تمتد لأكثر من 18 عاماً ويمتلك مجموعة مميزة من المهارات في مجالات التسويق والمبيعات والتسعير والتخطيط وأبحاث السوق وتطوير المنتجات وخدمة العملاء. 
 
وتمكّن سويدان من لعب أدوار رئيسة في شركة أمنية بفضل تمتعه بمهارات قيادية وإدارية قوية، بالإضافة إلى قدراته على تحديد التحديات والفرص في مجال الولاء والاحتفاظ بالعملاء، وتطوير حلول مبتكرة لخفض التكلفة، ووضع خطط لتحقيق الأهداف وتعزيز الميزة التنافسية للشركة. 

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: "يسرّنا الإعلان عن ترقية خلدون سويدان إلى منصب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية للشركة، ونحن على ثقة بأن خلدون سيواصل تسخير خبراته وإمكانياته لتعزيز ميزة تنافسية لأمنية وتحقيق المزيد من النجاحات في سوق الاتصالات الأردني، حيث ستكون رؤيته وقيادته الاستراتيجية أدوات فاعلة لتحقيق أهداف أمنية". 

من جانبه، أعرب خلدون سويدان عن فخره واعتزازه بهذه الترقية التي تعكس ثقة الشركة وإدارتها التنفيذية به وبقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات للشركة، مؤكداً تطلعه لقيادة فريق العمل في الدائرة التجارية لترسيخ مكانة أمنية كشركة اتصالات رائدة وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية للنمو والتطوير في سوق الاتصالات المتنامي. 

تجدر الإشارة إلى أن سويدان حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة العلوم التطبيقية، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشرق الأوسط في الأردن.   
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