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Jordan News النسخة المطبوعة

رؤيا مصر.. عندما تستهدف جماهير السوشيال ميديا مع مراعاة آداب المعايير الإعلامية المهنية

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رؤيا مصر
منذ أكثر من عام أطلقت مجموعة رؤيا الإعلامية منصات رؤيا مصر كخطوة جديدة لها في التوسع على نطاق الوطن العربي بعد أن أصبحت رؤيا واحدة من أهم القنوات والمنصات الإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية والشام العربي، ومنذ إطلاق منصات رؤيا مصر حجزت لها مكان مميز بين المصادر الإعلامية التي تقدم محتوى يتناسب مع ذوق الشباب ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك نقل الصورة الحقيقية عن مصرنا الحبيبة أيضًا للشباب والمتابعين من الوطن العربي، فدائمًا هناك تركيز على المبادرات الشبابية الإيجابية، والمواهب المصرية في كافة المجالات، وكذلك نقل أخبار الأبطال المصريين وما يتم تحقيقه من إنجازات في مجالات الرياضات الفردية ولا تحظى بالثناء الإعلامي.اضافة اعلان

وفي رحلة إنتاج هذا المحتوى لم يغفل القائمون عليها الحفاظ على آداب ومعايير الإعلامية المهني، فلم يكن الهدف فقط لـ رؤيا مصر الانتشار ولكن الأهم دائمًا هو تقديم محتوى إعلامي على المستوى المتوقع من قِبل متابعيها وهو التحدي الذي عزمت مجموعة رؤيا الإعلامية على خوضه منذ إطلاقها في يناير من عام 2011، وقد أثبتت جدارتها الإعلامية الفائقة، متسلحة بمنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتواكب طبيعية العصر الرقمي الحالي، بالإضافة إلى تقديم محتوى إعلامي يمتاز بالتنوع ويناسب كافة الأعمار.
وبالفعل استطاعت رؤيا مصر أن تكون سباقة في نشر العديد من الأخبار الفنية والثقافية، وأن تتحول لمصدر موثوق به ليس فقط للمتابعين ولكن أيضًا لمواقع إلكترونية مصرية لها ثقلها وتاريخها المشرف في العمل الصحفي والإعلامي.

كما تتنوع القوالب الإعلامية التي تقدمها رؤيا مصر للمتابعين ما بين اللقاءات الحصرية للفنانين والشخصيات البارزة في المجتمع الثقافي، والتغطيات الإعلامية للمحافل الفنية والاجتماعية، وكذلك نشر تقارير من صعيد مصر والمحافظات المختلفة، والتركيز على شباب مصر من رواد الأعمال وحكي قصص نجاحهم.

ولآن أهم ما يشتهر به المصريون خفة الظل وعشق الكوميديا، فتقدم رؤيا مصر مجموعة من البرامج الترفيهية التي تعتمد على التفاعل مع الشارع المصري حتى بات شعار رؤيا مرتبط عند الناس في الشارع بالضحك واللعب.

ولم تغفل رؤيا مصر دورها المجتمعي كجزء من الإعلام المصري، فهي شريك إعلامي لمؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدي، وكذلك تحرص على تغطية الفعاليات الخيرية وعلى رأسها ما تقوم به مبادرة (حياة كريمة).
وهنا علينا أن نهنئ أنفسنا بظهور منصة إعلامية مصرية شبابية، أهم ما يشغل القائمين عليها هو تقديم محتوى يحترم عقل المتابع المصري والعربي، والمزج بين التنوع والمحتوى الهادف.
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