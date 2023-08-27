سامسونج تدّشن حقبة جديدة في تكنولوجيا ألعاب OLED مع الإصدار العالمي لشاشة Odyssey OLED G9

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خيار لا مثيل له، على شاشة ساطعة واستثنائيّة





أول شاشةOLED في العالم بدقة DQHD المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ووقت استجابة في غاية السرعة في غضون 0.03 مللي ثانية (GtG) ما يمنح اللاعبين ميّزة تنافسيّةوقال هون تشون، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات: "في العام الماضي، قامت سامسونج بتلبية احتياجات وتوقعات أكثر اللاعبين خبرة من خلال إطلاق Odyssey OLED G8. واليوم مع الكشف عن Odyssey OLED G9، المزوّدة بجودة صورة لا تضاهى، يُسعدنا أن نقدم لعملائنا شاشات الألعاب القوية والارتقاء بمستوى ألعاب OLED".بمقاس 49 بوصة، ودرجة انحناء تبلغ 1800R؛ فإن Odyssey OLED G9 أول شاشة OLED تقدم الدقة (DQHD; 5,120 x 1,440) ونسبة أبعاد شاشة 32:9، والتي تعادل عرض شاشتين QHD موضوعتين جنباً إلى جنب، لتتيح للمستخدمين تجربة الانغماس في مشاهدة واسعة النطاق. وبفضل وقت الاستجابة السريع في غضون 0.03 مللي ثانية (GtG) ومعدل التحديث الذي يبلغ 240 هرتز؛ يتمتع اللاعبون بميّزة تنافسيّة.كما أنّ تزويد Odyssey OLED G9 بمعالج Neo Quantum Processor Pro؛ يجعلها فريدة من نوعها، ويضعها في مستوى متقدم بعيداً عن شاشات ألعاب OLED الأخرى. وباستخدام خوارزمية التعلم العميق، يقوم المعالج بتحليل الصور بذكاء لاستعادة كافة التفاصيل، وتقديم أكثر الصور روعةً، بكسل تلو الآخر، كما يعمل الضبط التلقائي للسطوع وتضخيم التباين على ترقية دقة كل ما تشاهده.تعزز تكنولوجيا AMD FreeSync ™ Premium Pro تجربة اللعب فائقة الانسيابيّة في Odyssey OLED G9. ومع تقنية DisplayHDR ™ True Black 400، توفر الشاشة تفاصيل مذهلة وألوانًا زاهية، بغض النظر عن اللعبة التي يتم لعبها، أو المحتوى الذي يشاهده المستخدم.تتميز Odyssey OLED G9 بتصميم نحيف محاط بإطار معدني أنيق. وعلى الجانب الخلفي من الشاشة تتوفر CoreSync والإضاءة الرئيسيّة Core Lighting+ المثيرة للإعجاب، والتي تستخدم تقنية الإضاءة المتقدمة لمطابقة الألوان على الشاشة، ليكون المحتوى نابضاً بالحياة وبالتالي الحصول على تجربة ألعاب راسخة في الأذهان. فيما تُضفي مكبرات صوت ستيريو المدمجة تجربة سمعيّة تعزز اكتمال المحتوى المعروض على الشاشة بصوت فائق الوضوح.تم تزويد Odyssey OLED G9 بتطبيقات منصة 2Samsung Gaming Hub والتلفزيون الذكي، مما يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات البث والألعاب والترفيه في مكان واحد. يمكن للمستخدمين مشاهدة برامجهم المفضلة من نخبة مزودي خدمات OTT، دون الحاجة للاتصال بجهاز كمبيوتر أو جهاز محمول3. كما تُمكّن منصة Samsung Gaming Hub المستخدمين من اكتشاف الألعاب وتشغيلها من روّاد شركاء المحتوى مثل Xbox Game Pass و NVIDIA GeForce Now، بدون الحاجة إلى تنزيلات أو متطلبات مساحة التخزين.تتيح خاصيّة Multi View للمستخدمين الاستفادة الكاملة من الشاشة الكبيرة، عبر تقسيمها إلى شاشتين واللعب عليهما في آن واحد، الأمر الذي يُثري تجربة اللاعبين في الاستمتاع بتعدد المهام بسلاسة ودون الحاجة إلى شاشات عديدة.تقدّم Odyssey OLED G9 مجموعة متنوعة من الوظائف والميزات المريحة، التي توفر تجربة محسّنة سواءً على صعيد الألعاب أو مشاهدة المحتوى. تعمل خيارات الاتصال المتنوعة، بما في ذلك منفذ HDMI 2.1 وMicro HDMI 2.1، وDisplay Port 1.4، و Auto Source Switch+، على إنشاء توصيل مركزي عالي المستوى من منفذ USB واحد، بسلاسة كبيرة مهما كان مصدر المحتوى. كما يتيح الحامل القابل لتعديل ارتفاعه (HAS) للمستخدمين الحصول على بيئة شاشة مثاليّة للعب أو مشاهدة المحتوى.وبغرض تقديم تشكيلة شاملة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة؛ تشتمل سلسلة Odyssey OLED G9 أيضًا على طرازG93SC ، الذي يتميز بنفس أداء OLED القوي، إلى جانب تلبية احتياجات الأشخاص الذين يفضلون حلولاً بعيداً عن عروض منصة Gaming Hub أو التلفزيون الذكي.ستكون Odyssey OLED G9 (G95SC) متوفرة على النطاق العالمي اعتبارًا من 12 تموز 2023، مع وجود تفاوت في مواعيد الإطلاق حسب المنطقة. في حين سيتوفر طراز G93SC عالميًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. لمزيد من المعلومات حول شاشات Odyssey OLED من سامسونج ومجموعة Odyssey الكاملة، يرجى زيارة https://www.samsung.com.