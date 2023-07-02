الأحد 02 تموز 2023
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"سرايا العقبة ووتربارك" تحتفل بالذكرى السنوية الثانية

Anniversary
سرايا العقبة ووتربارك
تحتفل سرايا العقبة ووتربارك، وهي الأولى من نوعها في العقبة والتجربة المائية التي على أصولها في المملكة الأردنية الهاشمية، بالذكرى السنوية الثانية بإطلاق مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيحظى الفائز بالجائزة الكبرى بفرصة الحصول على بطاقتين موسميتين مجانيتين تمنحان الفائز دخولاً غير محدود إلى الحديقة المائية حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى خصم 20٪ على المأكولات والمشروبات ومنتجات سوق السيق.اضافة اعلان
تقام المسابقة بالتعاون مع المؤثر الأردني تامر بسيسو، ويجب على المشاركين متابعة حساب الانستاجرام الخاص بسرايا العقبة ووتربارك للدخول في المسابقة. تبدأ المسابقة في 2 يوليو 2023 الساعة 11:00 صباحًا وتنتهي في 10 يوليو 2023 الساعة 11:00 صباحًا.
فريق عمل سرايا العقبة ووتربارك ممتن جداً لجميع ضيوف سرايا العقبة ووتربارك الذين استمتعوا بالحديقة المائية طوال العامين الماضيين كما أن تطور الحديقة المائية المستمر يلهم هذا الفريق بتقديم خدمة ذات جودة عالية ومعايير عالمية، لضمان الترفيه والاستمتاع للضيوف.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com. 
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