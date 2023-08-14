"سرايا العقبة ووتربارك" تحصل على جائزة "ترافلير شويس" من "تريب أدفايزر" للعام 2023

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لأولئك الذين لديهم فضول لاستكشاف التجارب التي نالت مثل هذه الإشادة، تدعوكم سرايا العقبة ووتربارك لقراءة التقييمات النألقة ومعرفة المزيد عن عروضها في

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عمان، المملكة الأردنية - في 13 أغسطس 2023، حازت سرايا العقبة ووتربارك، وهي الأولى من نوعها في العقبة والتجربة المائية التي على أصولها في المملكة الأردنية الهاشمية، على تكريماً بمناسبة استلامها لجائزة "ترافلير تشويس" للعام 2023 من برنامج تريب أدفايزر. يحتفي هذا التكريم الموقر بالمؤسسات التي حصلت باستمرار على تقييمات استثنائية للمسافرين على منصة "تريب أدفايزر" على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. من خلال تحقيق هذا التميز، احتلت سرايا العقبة ووتربارك مكانتها بين أفضل 10٪ من جميع القوائم على موقع "تريب أدفايزر" على مستوى العالم.تؤكد جائزة "ترافلير شويس"على الالتزام الراسخ لفريق سرايا العقبة ووتربارك بتوفير تجربة لا تُنسى لجميع ضيوفها. وأعربت نانسي الطيان، مديرة المبيعات والتسويق والاتصال في سرايا العقبة ووتربارك، عن سعادتها قائلة: "لقد أدى تفاني فريق سرايا العقبة ووتربارك والتجارب الرائعة التي صنعوها إلى هذا التقدير الهام. نحتفل بهذا الإنجاز ونبقى ثابتين في سعينا لتقديم تجارب استثنائية تجعل ضيوفنا مبتهجين ومتحمسين للعودة للمزيد ."قدم جون بوريس، الرئيس التنفيذي للتطوير في "تريب أدفايزر"، تهانيه إلى الفائزين في جائزة "ترافلير شويس" لعام 2023، حيث سلط الضوء على المنافسة المتزايدة في أعقاب انتعاش السفر. صرح بوريس ، "إن الفوز بجائزة "ترافلير شويس" هو شهادة على التجارب المتميزة التي قدمتموها لضيوفكم. في مشهد يتميز بتطور التوقعات وتحديات العمالة المستمرة وارتفاع التكاليف، فإن هذا الإنجاز يستحق الثناء حقًا. ما زلت مندهشًا من مرونة قطاع الضيافة وقدرته على التكيف. ندعو بأن يكون عام جديد مليء بالانتصار! "أعرب علي أبو الهيجاء ، المدير المالي في حديقة سرايا العقبة المائي ، عن حماسه قائلاً: "إن الحصول على هذا التقدير الرائع يملأنا بالفرح. نكرس أنفسنا يوميًا لضمان حصول ضيوفنا على أكثر التجارب التي لا تنسى، وإنه لشرف حقيقي أن نشهد الجهود التي أقرها مجتمع منصة "تريب أدفايزر" النابض بالحياة ".

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