سرايا العقبة ووتربارك تعيد إطلاق عرض "اليوم العقباوي" لسكان العقبة

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الصيف أصبح أفضل في العقبة حيث أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، الأولى من نوعها في العقبة لتجربة الأردن المائية التي على أصولها، عن إعادة إطلاق عرض "اليوم العقباوي" حصريًا لأهالي العقبة. يسري هذا العرض الممتع كل يوم وإثنين، وثلاثاء، وأربعاء، ابتدءاً من 1 وحتى 30 أيلول 2023.تم تصميم هذا العرض لفترة محدودة خصيصًا لسكان العقبة للاستمتاع بيوم من المرح والضحك والمغامرة مع الأصدقاء والعائلة بسعر مناسب. يمكن للضيوف المنتفعين من عرض "اليوم العقباوي" تجربة أكثر الألعاب ابتكاراً وإثارة مستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، ومنزلقات تتحدى الجاذبية، حيث يمكنهم الغوص في مغامرات مائية مبهجة في كل زاوية من الحديقة.يشمل "اليوم العقباوي" على تذكرة دخول ليوم واحد للصغار والكبار مقابل 15 دينارًا أردنيًا فقط، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بجميع الأنشطة والتجارب المائية في الحديقة المائية. أما بالنسبة للضيوف الذين يرغبون في الاستمتاع ببعض الأطعمة والمشروبات، فيستطيعون شراء تذكرة دخول ليوم واحد تشتمل على وجبة كومبو مقابل 20 دينارًا أردنيًا ضمن عرض "اليوم العقباوي". هذه العروض المذهلة حصرية لسكان العقبة، مما يوفر لهم فرصة فريدة لاستكشاف سرايا العقبة ووتربارك دون تجاوز قيود الميزانية.مع اقتراب شهر سبتمبر، يسر سرايا العقبة ووتربارك أن تعلن عن ساعات التشغيل اليومية الجديدة والتي ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً، مما سيتيح للضيوف الاستفادة من ساعات النهار الأطول بينما لا يزال لديهم فرصة لزيارة جميع مناطق الجذب التي توفرها الحديقة. تحرص سرايا العقبة ووتربارك أيضًا على الحفاظ على أعلى مستوى من النظافة والسلامة العامة وتضمن لضيوفها الاستمتاع بالحديقة براحة البال.احفظوا التاريخ على التقويم الخاص بكم واستعدوا ليوم لا يُنسى من المرح والإثارة والمغامرة مع أحبائكم في سرايا العقبة ووتربارك، واصنعوا ذكريات تدوم مدى الحياة!للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.نبذة عن سرايا العقبة ووترباركتقع سرايا العقبة ووتربارك في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي لتقدم لضيوفها مغامرة مائية مميزة، حيث تُعد الأولى من نوعها في مدينة العقبة وتجربة الأردن المائية التي على أصولها.تحتضن سرايا العقبة ووتربارك، التي تمتد على مساحة أكثر من 28,500 متر مربع، العديد من التجارب المائية الفريدة التي تقدم مغامرة مميزة لا تُنسى للضيوف، من خلال ألعاب ومرافق ترفيهية استوحت اسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: