" سرايا العقبة ووتربارك تقدم باقات أعياد الميلاد المثيرة ويوم التذوق لمرطبات المراعي الصيفية

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أصبح موسم الصيف في سرايا العقبة المائية أكثر إثارة مع إعادة إطلاق حزمتي أعياد الميلاد المصممتين خصيصًا لمضاعفة المرح العائلي.حديقة سرايا العقبة المائية هي المكان الأكثر إثارة للاحتفال بعيد الميلاد هذا الصيف، مع باقاتها الشاملة لأعياد الميلاد. يمكن للضيوف الآن الاحتفال بأناقة مع مجموعة من حزم أعياد الميلاد التي تناسب المجموعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، أثناء تجربة مغامرة الاردن المائية التي على أصولها.تسمح حزمة عيد الميلاد الصغيرة بدخول خمسة صغار وشخصين بالغين مع وجبة كومبو للأطفال لكل صغير، ومناشف ، وخزانة كبيرة، وكابانا، وكعكة عيد الميلاد المتوفرة بثلاث نكهات بينما تسمح حزمة عيد الميلاد الكبيرة بعشرة صغار وشخصين بالغين وتتضمن عشر وجبات كومبو للأطفال، ومناشف، وخزانة كبيرة، وكابانا، وكعكة عيد ميلاد لاثني عشر شخصًا.كما سيتم منح الضيوف الفرصة لتجربة أجدد منتجات المراعي يوم الجمعة 14 يوليو حيث يمكن للضيوف تجربة مرطبات المراعي الصيفية من الشاي المثلج بثلاث نكهات منعشة بالإضافة إلى مجموعة مختارة من العصائر اللذيذة الأخرى.مع أكثر من 25 تجربة مائية ومنزلقة، تواصل سرايا العقبة ووتربارك الارتقاء بتجاربها المائية الاستثنائية المصممة لتقديم مغامرات مناسبة للعائلات لجميع الأذواق والتفضيلات.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.