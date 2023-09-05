سرايا العقبة ووتربارك تنشر البهجة بزيارة خاصة لمجموعة من "مركز سيدة السلام"

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استضافت سرايا العقبة ووتربارك، تجربة الأردن المائية التي على أصولها في الأردن والأولى من نوعها في العقبة، مجموعة من "مركز سيدة السلام" في أجواء دافئة في رحلة إلى الحديقة المائية.يعد "مركز سيدة السلام" المخصص لتعزيز الدعم، مؤسسة شاملة لإعادة التأهيل والتعليم الخاص. يقدم المركز خدمات مجانية للأفراد من جميع الخلفيات، وتتمثل مهمة المركز في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن خلال تعزيز الحوار والمشاركة التطوعية، فإنه يؤكد على أهمية الشمولية. يلتزم المركز بالمساعدة الطبية وإعادة التأهيل الشاملة، ويتطلع إلى دمج الأفراد ذوي الهمم في المجتمعات، بدعم من فريق متخصص.وقد تم تنظيم الزيارة إلى سرايا العقبة ووتربارك كجزء من مبادرة خيرية تم توقيتها للاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الدور المتكامل للحديقة المائية ضمن النسيج المجتمعي. طوال الزيارة، استمتع ضيوف "مركز سيدة السلام" بمجموعة من الألعاب المبهجة والمنزلقات وتجارب الغامرة التي تم تنسيقها بدقة من قبل فريق سرايا العقبة ووتربارك.شاركت نانسي الطيان، مديرة المبيعات والتسويق والاتصالات في سرايا العقبة ووتربارك، مشاعرها قائلة: "إن التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية لا يتزعزع، مما يدفعنا إلى تقديم الدعم وتعزيز الشعور بالتماسك المجتمعي. لقد كان من دواعي سرورنا البالغ أن "نرحب ترحيباً حاراً بضيوفنا من مركز سيدة السلام في سرايا العقبة ووتربارك. لقد اتحدت فرقنا في جهودها لتصميم يوم ساحر لهذه النفوس الشابة، ورؤية ابتساماتهم وصياغة ذكرياتهم الدائمة هي مكافأة لا مثيل لها."تظل سرايا العقبة ووتربارك ثابتة في تفانيها ليس فقط في تقديم مغامرة مائية لا مثيل لها ولكن أيضًا في دعم المبادرات التي يتردد صداها بالتراحم والوحدة. إن التزام الحديقة المائية الحازم بتمكين المجتمع والإثراء الاجتماعي يعد بمثابة شهادة على دورها الدائم كعامل للتغيير الإيجابي.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.