سمو الأميرة بسمة بنت علي تزور مصنع شركة "بُن العميد"

عمان، - مايو 2024: زارت سمو الأميرة بسمة بنت علي مؤسس الحديقة النباتية الملكية، مصنع شركة "بُن العميد" بمنطقة القسطل،اطلعت خلالها على مرافق الإنتاج، بهدف تعزيز الشراكة بين الشركة والحديقة النباتية الملكية لتحقيق الأهداف المشتركة في الحفاظ على البيئة واستدامتها .وناقشت سموها امكانية تطبيق مبادرات الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجتمعنا، واستعرضت تجاربها وخبراتها في هذا المجال.

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هذا الى جانب الاستغلال الامثل للموارد بكفاءة والحد من التأثيرات السلبية على البيئة من خلال تبني ممارسات الإنتاج المستدامة وإدارة النفايات بشكل فعال.

من جانبه اكد مدير عام الشركة باسل الضاهر "التزام الشركة الراسخ بإقامة أفضل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية وصولا الى الإنتاج الانظف . هذا الى جانب اعتماد الوسائل المبتكرة لتقليل النفايات وإعادة استخدامها، وتبني الحلول غير التقليدية لمواجهة تحديات اليوم."



و قال اننا نتطلع الى المزيد من فرص التعاون واكتساب المعرفة مع الحديقة النباتية الملكية في المستقبل القريب .



واطلعت سموّها على خطط إعادة التدوير الخاصة بالمصنع وذلك بهدف الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة . وكذلك الاستفادة من المخرجات المتنوعة للمصنع، كقشور القهوة وأكياس الخيش بتطوير تقنيات متقدمة لتحويل قشور القهوة إلى مواد تستخدم في صناعات مختلفة، مثل المواد العازلة والأسمدة العضوية، مما يسهم في تقليل النفايات واستغلال الثروات الطبيعية بكفاءة أكبر.