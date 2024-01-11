سي أف أي الأردن تفتح مختبر سي أف أي "CFI Lab " في جامعة اليرموك

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عمان - يسرّ سي أف أي الأردن، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، أن تعلن عن افتتاح مختبر سي أف أي "CFI "Lab ضمن كلية الأعمال في جامعة اليرموك، إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في الأردن. وتمّ افتتاح المختبر يوم الأربعاء 10 يناير 2024.ويهدف مختبر سي أف أي "CFI Lab " إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة وعملية للطلاب والموظفين الأكاديميين، لتعزيز مهاراتهم في مجال التداول وتمكينهم من تطبيق تقنيات التداول الفنية بشكل فعّال. ويسمح المختبر للطلاب مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية في الوقت الفعلي، مما يضمن قدرتهم على اتّخاذ قرارات مستنيرة أثناء مشاركتهم في أنشطة التداول.ولطالما كانت جامعة اليرموك، المعروفة بالتزامها بالتميّز في التعليم، رائدة في تزويد الطلاب بخبرات تعليمية عملية. ومن خلال افتتاح مختبر سي أف أي "CFI Lab "، تهدف الجامعة إلى تزويد طلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوّق في عالم التمويل والمصارف الديناميكي.وقال إيهاب قبعين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي الأردن: "يسعدنا افتتاح المختبر في جامعة اليرموك، حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا بدعم تطوير المهنيين الماليين المستقبليين وتزويدهم ببيئة تعليمية عملية تحضرهم لمواجهة تحديات العالم الحقيقي. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى تمكين الطلاب والموظفين الأكاديميين بمهارات تداول قيّمة وتحليلات السوق المحدثة."ويعمل مختبر سي أف أي "CFI Lab" كمركز للابتكار والأبحاث والتطبيق العملي داخل قسم العلوم المالية والمصرفية. ويتميّز بتوفير أحدث التقنيات وأدوات التداول، مما يضمن للطلاب الاستفادة من موارد القطاع المتطوّرة. علاوة على ذلك، يعزز المختبر التعاون بين الخبراء الماليين في سي أف أي الأردن وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات.وبدوره قال رئيس جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور إسلام مساد:" يُعتبر افتتاح مختبر سي أف أي "CFI Lab" مبادرة رائعة وخطوة مهمّة في جهودنا المستمرة لتزويد طلابنا بالمهارات وفرص التعلّم التطبيقي. ونهدف إلى التأكّد من أنّ طلابنا مستعدين جيدًا لمجال المال الواسع، ونحن على ثقة من أنّ مختبر سي أف أي "CFI Lab" هو محفز رئيسي لتحقيق ذلك."نبذة عن مجموعة سي أف أي الماليةمجموعة سي أف أي هي مزود تداول حائز على جوائز، ويتمتّع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة. وتضمّ سي أف أي مجموعة من الشركات المرخصة حول العالم بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتقدّم سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية منها فروقات أسعار تبدأ من صفر نقطة، وعدم وجود عمولات، وتنفيذ سريع، وعدم وجود حد أدنى للإيداع، عبر أكثر من 26 سوقًا عالميًا يشمل سوق الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، وغيرها الكثير. وتفتخر سي أف أي بشراكاتها العالمية، وأبرزها الشراكة مع نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يمتلك تاريخًا طويلاً في عالم كرة القدم،. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخرًا بإطلاق العديد من أدوات التداول التي تهدف إلى تمكين المتداولين؛ بما في ذلك تطبيق CFI Trading App وFxblue وCapitalise.ai وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.