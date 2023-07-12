الأربعاء 12 تموز 2023
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سي أف أي الأردن وجامعة اليرموك تتعاونان لإنشاء مختبرLab” “CFI

سي أف أي
سي أف أي
عمان - يسرّ سي أف أي الأردن، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، أن تعلن عن شراكتها مع جامعة اليرموك، إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في الأردن، في إنشاء مختبر “CFI Lab” ضمن كلية الأعمال. وتمّ التوقيع الرسمي للاتفاقية يوم الأحد 9 يوليو 2023. اضافة اعلان

وتمّ تصميم مختبر “CFI Lab” لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وعملية للطلاب والموظفين الأكاديميين، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال التداول وتمكينهم من تطبيق تقنيات التداول الفنية بشكل فعّال. ومن خلال المختبر، سيتمكّن الطلاب من مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية في الوقت الفعلي، مما يضمن قدرتهم على اتّخاذ قرارات مستنيرة أثناء مشاركتهم في أنشطة التداول.

ولطالما كانت جامعة اليرموك، المعروفة بالتزامها بالتميّز في التعليم، رائدة في تزويد الطلاب بخبرات تعليمية عملية. ومن خلال الشراكة مع سي أف أي الأردن، تهدف الجامعة إلى تزويد طلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوّق في عالم التمويل والمصارف الديناميكي.

وقال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي الأردن: "نحن متحمسون للتعاون مع جامعة اليرموك في إنشاء مختبر “CFI Lab”. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم تطوير المهنيين الماليين المستقبليين وتزويدهم ببيئة تعليمية عملية تحضرهم لمواجهة تحديات العالم الحقيقي. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى تمكين الطلاب والموظفين الأكاديميين بمهارات تداول قيّمة وتحليلات السوق المحدثة."

وسيعمل مختبر “CFI Lab” كمركز للابتكار والبحث والتطبيق العملي داخل قسم العلوم المالية والمصرفية. وسيتميّز بتوفير أحدث التقنيات وأدوات التداول، مما يضمن للطلاب الاستفادة من موارد الصناعة المتطوّرة. علاوة على ذلك، سيعزز المختبر التعاون بين الخبراء الماليين في سي أف أي الأردن وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات.

وبدوره قال رئيس جامعة اليرموك، الاستاذ الدكتور إسلام مساد:" يُعتبر مختبر “CFI Lab” مبادرة رائعة وخطوة مهمّة في جهودنا المستمرة لتزويد طلابنا بالمهارات وبفرص التعلّم التطبيقي. ونهدف إلى التأكّد من أنّ طلابنا مستعدين جيدًا لمجال المال الواسع، ونحن على ثقة من أنّ “CFI Lab” سيكون محفزًا رئيسيًا لتحقيق ذلك."

وأُقيم حفل توقيع الاتفاقية في مكتب الارتباط التابع لجامعة اليرموك في عمان، وحضره ممثلون من سي أف أي الأردن وعميد كلية الأعمال في جامعة اليرموك. وتمّ استغلال الحدث كمنصة لمناقشة الرؤية المشتركة لتمكين الطلاب وتعزيز الابتكار والتميّز في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
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