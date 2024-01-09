سي أف أي تُطلق منصة TraderEvolution: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، واستثمر في الأسهم العالمية، كلّ ذلك من حسابٍ واحد

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يسرّ مجموعة CFI Financial Group، وهي مزود تداول عبر الإنترنت معروف عالميًا، أن تعلن عن إطلاق أحدث منصة لها، TraderEvolution. وتوفر هذه المنصة الجديدة للمتداولين إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية من خلال حسابٍ واحد، وتقدّم مجموعة واسعة من الأصول المالية والأدوات، بما في ذلك الفوركس والعقود مقابل الفروقات والأسهم العالمية.وإحدى الميزات البارزة للمنصة هي قدرتها على تمكين العملاء من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المالية، سواء كانت تنطوي على رافعة مالية أم لا، وكلّ ذلك من خلال حسابٍ واحد. وتسمح هذه الأداة الثورية للمتداولين بالاستثمار بسهولة في الأسهم وتداول العقود مقابل الفروقات ذات الرافعة المالية، والتي تشمل الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة، وكلّها من حسابٍ واحد.وتؤكّد هذه الإضافة على سعي سي أف أي المتواصل للابتكار، مما يزيد من توسيع مجموعة منتجاتها إلى جانب تطبيق CFI Trading الرائد وMT5.وأشاد السيد هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لمجموعة سي أف أي، بأهمية تلك الخطوة الاستراتيجية، قائلاً:" تلتزم الشركة بتمكين العملاء وتوفير الأدوات والدعم اللازم لهم لتعزيز تداولاتهم في الأسواق. ويعكس حساب التداول متعدد الأصول المالية على منصة Trader Evolution التزامنا بتوفير مرونة استثنائية للمتداولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من فرص التداول المتاحة."وعلّق رواد داغر، رئيس قسم المنتجات وتجربة العملاء في مجموعة سي أف أي المالية، قائلاً: "كان المتداولون يحتاجون إلى حل شامل يسمح لهم بزيادة مستوى التحكم والتنوّع. وهذا العرض يسدّ تلك الفجوة الحاسمة، ويدمج بسلاسة الأدوات المالية ذات الرافعة المالية وبدونها، مما يوفر تجربة تداول أكثر تنوعًا وشمولاً لعملائنا."وقال رومان ناليفايكو، الرئيس التنفيذي لشركة TraderEvolution Global: "يشرفنا أن نتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في القطاع، حيث تتحد TraderEvolution وسي أف أي برؤية مشتركة. وتمثل هذه الشراكة أكثر من مجرد تعاون نموذجي؛ إنّها التزام مشترك بالابتكار والتميّز، وتعزيز رحلة المتداول. ومن خلال المنصة المتعددة الأصول والأسواق التي تقدّمها سي أف أي، والمدعومة من TraderEvolution، نضع معيارًا جديدًا في السوق. في السابق، كانت هذه الابتكارات مجالًا حصريًا للاعبين ذوي التقنيات الخاصة."ومع استمرار سي أف أي في تحديد معايير القطاع من خلال حلول التداول المتطورة، يدلّ هذا التطور الأخير على التفاني الدائم للشركة في مجال الابتكار والتركيز على رضا العملاء، مما يمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى عالم من الإمكانيات.نبذة عن مجموعة سي أف أي الماليةمجموعة سي أف أي هي مزود تداول حائز على جوائز، ويتمتّع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة. وتضمّ سي أف أي مجموعة من الشركات المرخصة حول العالم بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتقدّم سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية منها فروقات أسعار تبدأ من صفر نقطة، وعدم وجود عمولات، وتنفيذ سريع، وعدم وجود حد أدنى للإيداع، عبر أكثر من 26 سوقًا عالميًا يشمل سوق الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، وغيرها الكثير. وتفتخر سي أف أي بشراكاتها العالمية، وأبرزها الشراكة مع نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يمتلك تاريخًا طويلاً في عالم كرة القدم،. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخرًا بإطلاق العديد من أدوات التداول التي تهدف إلى تمكين المتداولين؛ بما في ذلك تطبيق CFI Trading App وFxblue وCapitalise.ai وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.نبذة عن TraderEvolution العالميةTraderEvolution هو مزوِد لمنصة تداول متعددة الأسواق يُقدم حلاً شاملاً يشمل حلاً موحداً للمكتب الخلفي مع اتصالات راسخة تُغطي مجموعة كاملة من الأسواق حول العالم. ويتميز الحل بالتصميم القياسي والمُصمَّم خصيصًا، ويشمل واجهة أمامية مُعقَّدة تشمل تطبيقات الويب والهواتف المحمولة وسطح المكتب. وتستهدف الشركة البنوك والوسطاء على مستوى عالمي، وتمكّنهم من خلال حلها المُستقل والمحايد للسيولة، سواء لتسهيل عمليات الوساطة الأساسية أو لتكملة حلولهم الحالية.