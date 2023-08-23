سي أف أي توسّع وجودها في فلسطين، ممهدةً الطريق للتداول المتقدّم في المنطقة

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تماشيًا مع رؤيتها في تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات التداول عبر الإنترنت وتقديم فرص متميّزة للمستثمرين، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، يسرّ سي أف أي أن تُعلن بفخر عن افتتاح أحدث فروعها، سي أف أي فلسطين. ويُعتبر هذا التوسّع خطوة مهمّة في مسيرة نمو وتطوّر سي أف أي، حيث يقدّم خدماتها ذات المستوى العالمي إلى قلب منطقة فلسطين، مساهمًا بشكل كبير في نموّ القطاع المالي في المنطقة.وتستعدّ شركة سي أف أي فلسطين، التي تتّخذ مدينة رام الله مقرًا رئيسيًا لها، لتحقيق ريادة جديدة في تجربة التداول عبر الإنترنت في البلاد. وتسعى الشركة إلى توفير فرص استثنائية للمتداولين للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، من خلال منصاتها المتقدّمة وخدماتها الاحترافية، إلى جانب توفير شروط تداول تنافسية للغاية.وتمكّنت شركة سي أف أي فلسطين من الحصول على ترخيصها من هيئة سوق رأس المال (CMA) في فلسطين، وهذا يُعَبّر عن التزامها بالامتثال للإطار التنظيمي والقانوني الصارم في المنطقة والعمل بأقصى معايير حماية العملاء. وهذا الترخيص هو الحادي عشر لشركة سي أف أي، وينضم إلى سلسلة التراخيص التي حصلت عليها الشركة في دول متعدّدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان ومصر والمملكة المتحدة وقبرص وموريشيوس وغيرها.وبعد الافتتاح، علّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة سي أف أي، قائلاً: "يحمل حضور سي أف أي المميّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية كبيرة، ويمثل إطلاق سي أف أي فلسطين خطوة استراتيجية إضافية في مسيرتنا. ويُشكل السوق الفلسطيني فرصة محورية داخل المنطقة. ومن خلال هذا الافتتاح، نسعى دائمًا لتعزيز إمكانية وصول المستثمرين الفلسطينيين إلى الأسواق العالمية، ودعمهم من خلال التكنولوجيا المتقدّمة والخدمات الاستثنائية والشروط التنافسية للغاية."وأضاف: “أودّ أن أعرب عن امتناني للسلطات التنظيمية والشركاء المحليين الذين لعبوا دورًا مهمًا في تسهيل دخولنا إلى هذا السوق. ويحمل فريقنا المتميّز في سي أف أي فلسطين، والذي أثق به تمامًا، إرث سمعتنا الممتد على مدار 25 عامًا، ويضمن تفانيهم أن تصبح سي أف أي فلسطين شركة رائدة في مجال التداول في فلسطين، بناءً على تاريخنا الغني بالتفوّق."والتوسع الذي قامت به شركة سي أف أي في فلسطين يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية، حيث تسعى الشركة لأن تصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التداول والاستثمار. وبفضل سمعتها المميّزة في مجال الابتكار والشفافية والتركيز على تجربة العميل، تتطلّع سي أف أي إلى تحقيق تحسين إيجابي في نظام التداول المحلي. ويعدّ إطلاق سي أف أي فلسطين دلالة على التزام الشركة في تزويد المتداولين بمنصة آمنة ومتقدّمة تقنيًا للاستفادة من فرص الأسواق المالية.وقال سامي شريم، الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي فلسطين: "يسرّنا أن نقدّم خبرة سي أف أي والتزامها بالتميّز إلى سوق فلسطين. وهدفنا هو تمكين المتداولين من خلال تجربة تداول سلسة ومتطوّرة، مع التزامنا بأعلى معايير الامتثال وخدمة العملاء."مع استمرار رحلتها نحو التوسع والنموّ، تهدف شركة سي أف أي إلى تعزيز دورها في تمكين المتداولين في فلسطين، وتتطلّع إلى تعزيز مكانتها كوسيط مفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.نبذة عن مجموعة سي أف أي الماليةمجموعة سي أف أي هي مزود تداول حائز على جوائز، ويتمتّع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة. وتضمّ سي أف أي مجموعة من الشركات المرخصة حول العالم بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتقدّم سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية منها فروقات أسعار تبدأ من صفر نقطة، وعدم وجود عمولات، وتنفيذ سريع، وعدم وجود حد أدنى للإيداع، عبر أكثر من 26 سوقًا عالميًا يشمل سوق الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، وغيرها الكثير. وتفتخر سي أف أي بشراكاتها العالمية، وأبرزها الشراكة مع نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يمتلك تاريخًا طويلاً في عالم كرة القدم، ويشمل ذلك أيضًا الشراكة مع أسطورة كرة القدم بيب جوارديولا. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخرًا بإطلاق العديد من المشاريع المثيرة، بما في ذلك تطبيقApp CFI Trading، والبودكاست الخاص بها "خبراء النجاح" مع مصطفى الآغا. وتركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.