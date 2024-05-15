شراكة استراتيجية بين بنك أفريقيا وبنك فلسطين تتضمن شراء حصة بنسبة 1.2% من أسهم بنك فلسطين

دشّن بنك أفريقيا وبنك فلسطين اليوم 7 مايو 2024، شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تترجم القيم المشتركة بين المجموعتين المصرفيتيْن والمتمثلة في الالتزام بالتنمية المستدامة والشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين والمغرب.

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وتنص الشراكة الاستراتيجية التي جاءت نتاج جولة من المشاورات واللقاءات التي عُقدت في كل من المغرب وفلسطين؛ على استثمار متبادل في حصة من رأسمال كل من المؤسستين المصرفيتين، وذلك عبر شراء الأسهم في البورصات الفلسطينية والمغربية المدرجتين فيها في كل من الدار البيضاء ونابلس.



علاوة على الاستثمار المتبادل الذي سيبدأ بتملك بنك أفريقيا لأسهم تعادل حوالي 1.2% من رأسمال بنك فلسطين، سيعمل الشريكان المصرفيان على تطوير تعاون مصرفي موسع في مجالات التمويل التجاري والمراسلة البنكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.



كما تشمل الشراكة الاستراتيجية بينهما؛ توفير منصة مخصصة للترويج الاقتصادي المتبادل، وذلك بهدف تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين المغرب وفلسطين، إلى جانب التعاون الثقافي من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تسلط الضوء على الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.



وفي تصريح للسيد عثمان بنجلون رئيس بنك أفريقيا عقب حفل التوقيع قال:

"سعداء بإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية متعددة الأبعاد مع السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، بالإضافة لجوانبها المالية والاقتصادية والثقافية، تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا، بصفته فاعلاً خاصاً إفريقياً بجذور مغربية، في تشكيل مستقبل إقتصادي مشترك بين البلدين".



وحول أهمية هذه الشراكة، أعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، عن فخره بتدشين الشراكة مع بنك أفريقيا، وهو أحد المؤسسات المصرفية والاقتصادية الكبرى في المغرب والقارة الأفريقية.

مؤكداً أن هذه الشراكة تنسجم مع توجه البنك للتوسع إقليمياً إلى جانب التزامه بجلب الاستثمارات إلى فلسطين، بما يصبّ في مصلحة العملاء والمساهمين وجميع شركاء البنك، وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المجتمع الفلسطيني ككل من خلال برامج البنك ومنتجاته الهادفة إلى تمكين مختلف الشرائح اقتصادياً.

وأردف الشوا قائلاً "إن توقيع الشراكة مع بنك أفريقيا في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها فلسطين؛ يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي استطاعت مجموعة بنك فلسطين بناءها وترسيخها على مدار ما يقرب من 65 عاماً". كما أشاد بدور رئيس مجلس إدارة بنك أفريقيا، وباهتمام المملكة المغربية، في الإقدام على الاستثمار في فلسطين والتحلي بالبصيرة والرؤية الثاقبة.

حول بنك أفريقيا



يمثل بنك أفريقيا أحد المجموعات المالية الرئيسية في القارة الأفريقية، ومقره المغرب، حيث يتواجد في 32 دولة حول العالم، منها 20 دولة في أفريقيا، مقدماً نفسه كمجموعة مصرفية عالمية متعددة الأنشطة، تقدم خدماتها في مجالات متنوعة: الصيرفة التجارية، الصيرفة الاستثمارية، خدمات تمويلية متخصصة مثل التأجير التمويلي، الخصم أو ائتمان المستهلك، إضافة إلى الخدمات المصرفية التشاركية.



ويلتزم بنك أفريقيا بمختلف مجالات الاستدامة، وتميز في تسخير خبرته المعرفية في التمويل المؤثر والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.