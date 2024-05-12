شراكة استراتيجية بين UWallet و الأونروا لتسهيل وصول المساعدات المالية لمستحقيها من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن

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أعلنت UWallet- المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية - عن توقيعها لإتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في خمسة أقاليم هي الأردن، ولبنان، وسوريا و، الضفة الغربية، وقطاع غزة.وتعكس هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة UWallet الدكتور علاء نشيوات، ومدير شؤون الأونروا لإقليم الأردن أولاف بيكر، رؤية الجانبين المشتركة وسعيهما للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإنساني لمساعدة اللاجئين في الحصول على فرص أفضل وبناء مستقبل مستدام.وبموجب الاتفاقية، ستقوم UWallet بدور محوري في إنشاء محافظ رقمية مخصصة للاجئين والمستفيدين من المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا، وذلك بهدف تبسيط وتسريع عملية توزيع المساعدات المالية بطريقة مباشرة وسهلة، كما ستقومUWallet بتقديم برامج تدريبية شاملة للأفراد الذين يستخدمون المحافظ الرقمية، حيث سيتم عقد ورش عمل في مواقع ومراكز ميدانية ، وذلك بهدف تزويد اللاجئين بالمعرفة المالية ،و الأدوات الضرورية اللازمة لاستخدام المحفظة الرقمية بشكل فعّال، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر محفظة UWallet للأونروا بوابة مخصصة للمدفوعات النقدية الآمنة.ويهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية من خلال المحفظة الرقمية المرتبطة بالهواتف المحمولة وتوزيعها بشكل فعال وآمن للاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات مماثلة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من مواجهة التحديات المالية.وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة UWallet الدكتور علاء نشيوات: "فخورين بالتعاون مع الأونروا ،حيث تمثل هذه الخطوة فرصة هامة لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل أكبر. نحن ملتزمون بتوفير تكنولوجيا متقدمة وموثوقة لتحسين عمليات توزيع المساعدات المالية للاجئين مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم اقتصادياً".ولفت الدكتور نشيوات، إلى الجهود التي تقوم بها UWallet في سبيل توفير حلول مبتكرة للدفع الرقمي والخدمات المتنوعة الأخرى، معرباً عن أمله في أن تعزز هذه الشراكة الجديدة من قدرة الشركة على تحقيق تأثير إيجابي حقيقي ،وتحسين حياة الأشخاص الغير قادرين على الحصول على الخدمات المالية والمصرفية التقليدية.من جانبه، رحب مدير شؤون الأونروا في إقليم الأردن أولاف بيكر بهذه الشراكة وقال: "تعد هذه الشراكة مهمة جداً في سبيل تعزيز جهودنا لتحسين توزيع المساعدات بطريقة مباشرة للمستفيدين من خدماتنا في المملكة، نتطلع للعمل مع UWallet والاستفادة من خبرتهم في مجال التكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز رفاهية اللاجئين وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في الاقتصاد الأردني".