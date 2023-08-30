شراكة في الأمن السيبراني بين أمنية وسوفكس الأردن

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وقعت شركة أمنية، عضو مجموعة Beyon البحرينية، اليوم اتفاقية شراكة مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).ووقع الاتفاقية عن شركة أمنية، رئيسها التنفيذي للدائرة المالية، سامر طه، وعن سوفكس المدير التنفيذي للمعرض أحمد الطويل، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.وجاء توقيع اتفاقية الشراكة، بالتزامن مع رعاية شركة أمنية لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، الذي ينظم من قبل معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس) في أيلول المقبل، مرة كل عامين.وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، إياد جبر، في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية: "إن توقيع اتفاقية الشراكة يأتي لما تتميز به أمنية من ريادة في مجال الأمن السيبراني، سواء من خلال إنشائها أول أكاديمية في هذا المجال في الأردن، أو من خلال مركزها لإدارة الشبكات والأمن السيبراني، فضلا عن حصولها على شهادات عالمية تخص هذا المركز".وأضاف أن مؤتمر ومعرض AIDTSEC يمثل فرصة كبيرة لعرض إمكانيات أمنية أمام الشركات والمهتمين، واستعراض أحدث السبل التي من شأنها استقطاب فرص جديدة في مجال الأمن السيبراني، الذي يحظى بدعم ورعاية وتهيئة البنية التحتية له من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني.من جهته، أكد الطويل أهمية هذه الشراكة مع أمنية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في الإضافة للمؤتمر والمعرض، اللذين يحظيان بحضور عالمي واسع، من قبل المهتمين بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.