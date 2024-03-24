شركة أمنية ترعى قمة مجموعة المرشدون العربArab Advisors Group للجيل الخامس

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أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة BEYON البحرينية، عن رعايتها لقمة مجموعة المرشدون العرب للجيل الخامس، المجموعة الرائدة في تقديم البحوث والتحليلات في قطاع الاتصالات والإعلام، والتي ستعقد في 4 حزيران المقبل في فندق الريتز كارلتون.وتعد شركة أمنية أول شركة اتصالات أردنية أطلقت خدمات الجيل الخامس في المملكة في شهر نيسان من العام الماضي، ترجمة منها لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بقطاع الاتصالات الأردني والنهوض به، وإيماناً منها بدور هذه التقنية في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.وستشهد قمة مجموعة المرشدون العرب للجيل الخامس مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيناقشوا فيها أحدث التطورات في شبكات الجيل الخامس وإمكاناتها الهائلة التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.وفي تعليق له على هذه الرعاية، صرح السيد فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي في شركة أمنية: "نفخر بأن نكون أحد الرعاة لقمة مجموعة المرشدون العرب التجارية للجيل الخامس، التي تُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف حول هذه التقنية الرائدة. وتعكس رعايتنا لهذه القمة إيماننا الراسخ بأهمية شبكات الجيل الخامس ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والمنطقة العربية."وأضاف قمحيه: "باعتبارنا شركة الاتصالات الأولى التي أطلقت خدمات الجيل الخامس في الأردن، فإننا نلتزم بتوفير أحدث التقنيات لعملائنا، ما يضمن لهم تجربة اتصال لا مثيل لها. ونتطلع من خلال مشاركتنا في هذه القمة إلى تسليط الضوء على إمكانات الجيل الخامس وكيفية الاستفادة منه لتحقيق مستقبل رقمي أفضل."من جانبه قال فايز أبو عوض، كبير مستشاري مجموعة المرشدون العرب، "يسعدنا أن ننظم قمة 5G في الأردن، ونؤمن بأن تقنية الجيل الخامس ستُحدث ثورة في مختلف القطاعات، ونريد أن نلعب دوراً رئيسياً في مساعدة الشركات على الاستفادة من هذه التقنية."وأضاف أبو عوض، "تُعد قمة الجيل الخامس منصة رائعة لتبادل المعرفة والأفكار بين خبراء من مختلف أنحاء العالم. ونحن على ثقة من أن هذه القمة ستُساعد على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في مجال تقنية الجيل الخامس."