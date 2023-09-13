الأربعاء 13 أيلول 2023
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شركة أمنية تعلن تضامنها مع المغرب وليبيا وتقدم 30 دقيقة مجانية لعملائها

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شعار شركة أمنية
تعبيراً عن تضامنها وتعاطفها مع الشعبين الليبي والمغربي بعد الكوارث الطبيعية المدمرة التي ضربت البلدين الشقيقين وأسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين، أعلنت شركة أمنية عن تقديم 30 دقيقة مجانية لجميع عملائها من مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً ولاحقاً، لتمكينهم من الاتصال والاطمئنان على أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم في كل من المغرب وليبيا.اضافة اعلان

وبحسب بيان صحفي صدر عن الشركة، يمكن للمشتركين إضافة الحزمة والاستعلام عن الدقائق المتبقية منها من خلال الرمز #212* و#218*، علما أن الحزمة المجّانية يمكن إضافتها مرّة واحدة فقط.

وقدّم الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشدداً على تضامن شركة أمنية الكامل مع الأهل والأشقاء هناك بسبب الكوارث الطبيعية القاسية التي تعرض لها البلدان مؤخراً.

وقال سويدان: "بصفتنا أحد أهم مشغلي الاتصالات في المنطقة لم نتوان يوماً عن تقديم الدعم والإسناد لأشقائنا العرب لتمكينهم من مواجهة أية ظروف صعبة قد يواجهونها، واليوم نؤكد على التزامنا بتسخير خدمات الاتصالات وتقديم حزمة دقائق مجانية لعملائنا إيمانا منا بأهمية الاتصال والتواصل في مثل هذه الظروف ولتوفير راحة البال والطمأنينة لعملائها كما تعودوا دائما من أمنية".

تأتي هذه المبادرة الإنسانية كجزء من التزام شركة أمنية بتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات التي تعيش ظروفًا صعبة، وتؤكد على الدور الاجتماعي الهام الذي تلعبه الشركة في تخفيف المعاناة وبناء جسور التواصل في أوقات الأزمات.

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